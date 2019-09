Il Disney+ presenterà contenuti extra in stile Blu-ray e Ultra HD 4K?

News Streaming

Il servizio di streaming parte negli States a novembre, ma qualcuno ha notato, nelle versioni beta, la presenza di contenuti speciali per Avengers Infinity War.

Il servizio di streaming su abbonamento Disney+ sta catalizzando l'attenzione di tanti appassionati nel mondo: i fan americani del Marvel Cinematic Universe, in attesa della partenza americana del Disney+ il 12 novembre, hanno notato su reddit uno screenshot di una versione beta del servizio, al momento in testing nei Paesi Bassi. In esso si scorgono chiaramente featurette e contenuti extra di Avengers Infinity War, simili a quelli che si trovano a volte su iTunes, nemmeno con regolarità: a onor del vero, è stata la Warner Bros a insistere per arricchire in questo modo l'offerta digitale.

La Disney tuttavia ha un patrimonio di featurette e backstage col quale potrebbe arricchire l'offertà: va da sè che i contenuti speciali sono una delle principali attrattive dei formati fisici Blu-ray e Ultra HD 4K, quindi la disponibilità di un catalogo del genere sostenuto dagli extra, per giunta in 4K dove le connessioni lo consentano, sarebbe un brutto colpo ai dischi. Ovviamente ricordiamo, come spiegammo, che la qualità di Blu-ray e Ultra HD rimane più alta dello streaming, per chi abbia voglia e pazienza di apprezzarlo.

Non esiste ancora una data di arrivo del Disney+ in Italia, ma si parla di un'estensione a tutta l'Europa "nel corso di due anni", ergo potremmo valutare l'abbonamento da qui al 2021.