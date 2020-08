Il diritto di opporsi, in Premiere su Infinity un film con Jamie Foxx e Michael B. Jordan, da una storia vera

News Streaming

Il diritto di opporsi con Jamie Foxx e Michael B. Jordan è in Premiere senza costi aggiuntivi, in streaming su Infinity per una settimana.

Il dramma Il diritto di opporsi (2020), basato su una storia vera e interpretato da Jamie Foxx, Michael B. Jordan e Brie Larson, è disponibile senza costi aggiuntivi in streaming su Infinity, nell'ambito dell'iniziativa Premiere, dal 14 al 20 agosto. Si tratta di un lungometraggio dai forti contenuti sociali.

Il diritto di opporsi, la trama del film con Jamie Foxx

Il diritto di opporsi narra la storia vera dell'avvocato Bryan Stevenson (Jordan), schierato a favore di chi è accusato ingiustamente: una strada meno remunerativa, per un neolaureato. In Alabama, insieme alla collega Eva Ansley (Larson), alla fine degli anni Ottanta affronta un primo caso molto complesso: Walter McMillian (Foxx), è stato condannato a morte per l'uccisione di una diciottenne. A parte l'unica testimonianza di un individuo losco, la maggior parte delle prove scagionerebbe Walter, così Bryan decide di battersi: dietro alla condanna c'è una forte spinta razzista, ma la giustizia non può piegarsi all'aspetto più deteriore della società. Guarda Il diritto di opporsi su Infinity Il Diritto di Opporsi: Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

Il diritto di opporsi, la storia vera dietro al film

Il lungometraggio Il diritto di opporsi, diretto da Destin Daniel Cretton, è l'adattamento delle memorie dello stesso Bryan Stevenson, un libro intitolato Just Mercy: A Story of Justice and Redemption. A testimonianza di quanto il film abbia la forza di un grido di rabbia e protesta, l'attività stampa promozionale in America è stata accompagnata dallo stesso vero Stevenson. Vi mostriamo l'intervista eseguita dal nostro inviato.



Il Diritto di Opporsi: La nostra Intervista a Bryan Stevenson - HD

