Il diritto di opporsi con Jamie Foxx e Michael B. Jordan in digitale dal 14 maggio, i primi 10 minuti gratis online

Dal 13 maggio saranno disponibili gratuitamente i primi 10 minuti di Il diritto di opporsi, dal 14 in digitale a noleggio o vendita.

Il diritto di opporsi con Michael B. Jordan, Jamie Foxx e Brie Larson sarà disponibile dal 14 maggio in streaming e download, in vendita sulle principali piattaforme come Apple Tv, Youtube, Google Play, TIMvision, Chili, Rakuten TV, PlayStation Store, Microsoft Film & TV. Sarà anche noleggiabile dal 28 maggio su Sky Primafila, Infinity e VVVVVID. Da notare che la Warner Bros renderà disponibili dal 13 maggio i primi 10 minuti del film gratuitamente su YouTube, com'è ormai prassi da qualche tempo per alcuni dei titoli più importanti.

Diretto da Destin Daniel Cretton, Il diritto di opporsi si basa sulla storia vera dell'avvocato Bryan Stevenson (Jordan), che appena laureato parte per l'Alabama per difendere chi è stato condannato ingiustamente o non ha un'adeguata rappresentanza in aula. Lo sostiene l'attivista Eva Ansley (Larson). Nel 1987 viene condannato a morte Walter McMillian (Foxx), per l'omicidio di una ragazza diciottenne, nonostante molte prove lo possano scagionare e l'unica testimonianza contro di lui è dubbia. Bryan, Walter ed Eva si batteranno per la giustizia e per scavalcare il pregiudizio razziale.

Alcuni dei contenuti extra disponibili anche in digitale su piattaforme come iTunes sono, oltre a 15 minuti di scene tagliate: Making Mercy, backstage in cui Michael B. Jordan presenta la troupe; The Equal Justice Initiative, un focus sull'associazione che si propose di cambiare la giustizia e il modo di pensare; This Moment Deserves, in cui Jordan incontra il vero Bryan Stevenson.