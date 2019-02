I vincitori dell'Oscar 2019 in streaming su CHILI

Sono stati appena consegnati gli Oscar 2019: nel caso dobbiate ancora recuperare alcuni dei vincitori, il servizio di streaming on demand CHILI, senza sottoscrizione, dà accesso in noleggio o vendita alla maggior parte dei premiati, in alcuni casi in prenotazione. Esaminiamo caso per caso le disponibilità.

Green Book ha trionfato come miglior film, ricevendo anche le statuette per il miglior attore non protagonista (Mahershala Ali) e la migliore sceneggiatura originale. E' la storia del pianista nero Don Shirley, che negli anni Sessanta attraversò l'America razzista in compagnia di un pittoresco autista italoamericano (Viggo Mortensen). Guarda Green Book su CHILI

Bohemian Rhapsody era uno dei vincitori annunciati: di certo tutti si aspettavano la statuetta come miglior protagonista al Rami Malek che ha riportato in vita Freddie Mercury in questo biopic dei Queen. Il lungometraggio tuttavia ha portato a casa anche i premi per montaggio, sound design e montaggio del suono. Guarda Bohemian Rhapsody su CHILI

Black Panther rimane uno dei cinecomic più riconosciuti dall'Academy, con persino una nomination come miglior film. I primi supereroi all-black hanno comunque conquistato statuette per scenografia, costumi e musiche, tutte apprezzabili in SD e, meglio ancora, HD su CHILI. Guarda Black Panther su CHILI

Non esistono solo gli assi pigliatutto: alcuni film hanno ottenuto uno o pochi premi, ma non sono per questo meno importanti (avendo collezionato svariate nomination). E' il caso per esempio di Blackkklansman, migliore sceneggiatura originale, con cui Spike Lee ha raccontato la storia vera di un poliziotto nero che s'infiltrò nel Ku Klux Klan. Migliore protagonista femminile è risultata poi Olivia Colman per la sua tormentata regina Anna nel provocatorio La favorita. Guarda BlackKklansman su CHILI Guarda La favorita su CHILI