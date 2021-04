I segreti delle balene: su Disney+ un'imperdibile serie documentaria prodotta da James Cameron - Il trailer

News Streaming

Giovedì 22 aprile, in occasione della Giornata mondiale della Terra, sulla piattaforma streaming di Disney saranno disponibili i quattro episodi di un documentario Nat Geo che ci porta alla scoperta del mondo affascinante e complesso dei cetacei. Voci narrante originali di Sigourney Weaver e James Cameron.

James Cameron e Sigourney Weaver: assieme hanno girato una pietra miliare del cinema contemporaneo come Aliens, e anche Avatar, ma in questo caso il cinema non c'entra. Il primo è infatti produttore esecutivo, e la seconda voce narrante, di una miniserie documentaria targata National Geographic che sarà disponibile in streaming dal 22 aprile su Disney+: I segreti delle balene.

La serie, girata nel corso di tre anni e in ventiquattro diverse località, sparse in tutto il mondo, è stata realizzata da Brian Skerry, explorer e fotografo di National Geographic che condurrà gli spettatori alla scoperta di cinque specie di cetacei (orche, megattere, beluga, narvali e capodogli) concentradosi in particolare su due aspetti caratteristici di questa specie: la loro capacità di comunicare e il loro strutturarsi socialmente, tramandando tradizioni ai cuccioli, stringendo legami amicali e affettivi, soffrendo per la morte dei loro cari. Mostrando, quindi, come le balene siano molto più complesse e simili a noi di quanto si sia mai immaginato.

I segreti delle balene sarà disponibile in streaming su Disney+ dal 22 aprile, Giornata mondiale della Terra.

I segreti delle balene: il trailer

I segreti delle balene: le sinossi ufficiale delle quattro puntate