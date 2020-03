I migliori film per famiglie in streaming, su Infinity i primi due mesi sono gratis

Smallfoot - il mio amico delle nevi: Il Nuovo Trailer Ufficiale in Italiano - HD

Smallfoot - L'amico delle nevi è un recente lungometraggio della Warner Bros. Avete presente il mito dell'Uomo delle Nevi e il terrore che suscita la sola idea di incontrare uno yeti? Ecco, il film vi propone la situazione inversa: siamo in un mondo di piedoni, terrorizzati al pensiero di poter imbattersi in una mitica creatura: l'uomo. Lo yeti Migo è convinto che esista sul serio e vuole dimostrarlo: avrà l'occasione di farlo, incontrando appunto quello che per loro è uno "smallfoot", ma il resto della comunità sarà spaventata dal diverso? Educativo e divertente. Guarda Smallfoot su Infinity

Trolls: Trailer italiano del film - HD

Trolls, targato DreamWorks, è un racconto assai curato e corale: ha come protagonisti gli esserini multicolore e un po' acidi, creati come piccole bambole da Thomas Dam nel 1959. Si narra dell'eterna lotta tra i piccoli Trolls e i Bergen, orride creature con l'ossessione di divorare i primi in un particolare giorno di festa. Quando la principessa Poppy organizza tra i Trolls una grande festa, nonostanze le rimostranze del burbero e cupo Branch, la posizione della comunità viene rivelata ai Bergen. Solo Poppy, Branch e pochi altri si salveranno dal rapimento... e dovranno partire al salvataggio. E' un musical pieno di hit storiche, si canta e si balla. La theme song "Can't Stop the Feeling" di Justin Timberlake è irresistibile. Guarda Trolls su Infinity

L'orso Yoghi: Il trailer italiano

L'orso Yoghi, nonostante sia uno di quei film ibridi di riprese dal vero e animazione in CGI, per cui non onestamente non impazziamo, è un lavoro simpatico, ben assemblato dall'esperto di effetti visivi Eric Brevig. Tutti sanno chi siano l'orso Yoghi, il suo amico Bubu e il ranger Smith, qui interpretato da Tom Cavanagh. In questa storia, i due golosissimi orsi dovranno però deporre le armi e aiutare il ranger, perché c'è il rischio che il parco di Jellystone dove vivono possa chiudere. Nel cast c'è anche Anna Faris. Le animazioni sono perfino migliori di quelle del cartoon originale, anche se comprensibilmente vi mancasse lo spirito della tradizionale grafica bidimensionale. Perfetto per i bimbi. Guarda L'orso Yoghi su Infinity

La Gabbianella e il Gatto: Nuovo Trailer - HD

La gabbianella e il gatto è uno dei migliori esempi dell'animazione italiana, per la regia di Enzo d'Alò. Si tratta dell'adattamento del best-seller di Luis Sepúlveda, "Storia di una gabbianella e del gatto che le insegnò a volare". Il gatto Zorba (doppiato da Carlo Verdone) riceve da una gabbianella morente il compito di assistere sua figlia nella crescita, a partire dall'uovo fino al primo decollo. Compito strano per Zorba e i suoi amici, che dovranno forzare la propria natura per esaudire un desiderio. Un paradosso dolce che solo le favole possono garantire. Non solo il film è ben animato, ma ci sono anche un paio di sequenze che esulano dallo stile delle altre scene, incantando grazie anche alle musiche e alle canzoni originali. Guarda La gabbianella e il gatto su Infinity