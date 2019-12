I Migliori cartoni animati da vedere a Natale in Streaming

News Streaming

L'animazione vive di CGI, carta e stop-motion, ma li chiamiamo ancora così, per affetto: ecco dei consigli per apprezzarne alcuni cartoni animati in famiglia insieme ai bambini durante le feste di Natale 2019.

E' giunto anche il Natale del 2019, quindi è necessario avere pronti film animati da proporre ai piccoli invitati a cenoni e merende estese. Non è necessario, lo ripetiamo sempre, che queste occasioni si trasformino in parcheggi dei pargoli davanti a prodotti mediocri. Il mercato dello streaming legale offre mille opportunità per recuperare opere belle per tutti, magari aprendosi a più livelli di lettura. Ecco perciò di nuovo la nostra tradizionale miniguida ad alcuni Film cartoni animati che rispondano a questa caratteristica, pescati tra i servizi di streaming, aggiornando la reperibilità delle proposte dell'anno scorso e proponendovi nuovi titoli e classici sempreverdi.

I Migliori Cartoni animati e film per bambini in streaming

Klaus

Klaus è il film animato delle feste 2019 per eccellenza. E' nuovissimo, perché è stato prodotto da Netflix ed è già disponibile sul servizio a un tiro di schioppo, abbonamento permettendo. In buona sostanza è l'origin story di Babbo Natale: s'ipotizza che sia stato inventato da un postino, ansioso di smistare il numero sufficiente di lettere per abbandonare uno sperduto paesino del nord. L'unica maniera è convincere i bambini che una lettera a quello strano eremita, pieno di giocattoli, sia un modo per vedersi consegnare un dono. Intelligente, divertente e anche toccante. Obbligatorio.



Ralph Spacca Internet

Ralph Spacca Internet, il secondo appuntamento con il villain più buono del mondo dei videogiochi, ci è anche sembrato più divertente del capitolo precedente, Ralph Spaccatutto. Forse perché i Walt Disney Animation Studios hanno deciso qui di allargare il discorso dai videogame al delirio di internet, tra social, influencer, aste su ebay, giochi online e quant'altro. Dev'essere seguito con una certa attenzione dai più piccoli, magari con un adulto al fianco per garantire che nessun elemento narrativo si disperda. Lo trovate in Blu-ray e dvd, oltre che in streaming su Chili, Rakuten, Microsoft Film e TV, Tim Vision e Google Play.



Nightmare Before Christmas

Nightmare Before Christmas (1993), il capolavoro di Tim Burton e Henry Selick in stop-motion, è disponibile in queste feste in streaming su Netflix, quindi un giro su un pezzo di storia del cinema è obbligatorio, magari alternando l'ottima versione italiana con Renato Zero e la versione originale. Lo trovate in streaming su TimVision, Infinity, iTunes, Google Play, Microsoft Film e TV, Chili e Rakuten.



A Christmas Carol

A Christmas Carol (2009) non è animazione interamente manuale, ma ha una base di performance capture: è l'adattamento, firmato Robert Zemeckis, del celebre racconto di Charles Dickens. Jim Carrey interpreta sia Scrooge sia i tre fantasmi che aprono gli occhi all'avaro. Lo trovate in streaming su iTunes, Google Play, Microsoft Film e TV, Playstation Store, Chili e Rakuten.



Lego Batman - Il film

Lego Batman - Il film, nonostante veda agire l'uomo pipistrello in spiritose sembianze di personaggio Lego, in un mondo di mattoncini, è uno dei cinecomic Warner / DC più rispettosi e spiritosamente affettuosi verso la creazione di Bob Kane. Lo trovate su TimVision, Microsoft Film e TV, Chili, Rakuten, iTunes, Google Play e Playstation Store.



Asterix e il segreto della pozione magica

Asterix e il segreto della pozione magica porta la firma degli stessi autori del riuscito Asterix e il regno degli dei, Alexandre Astier e Louis Clichy. L'eroe gallico, che nel 2019 ha compiuto 60 anni, viene celebrato da una storia originale scritta appositamente per il cinema, non tratta dai mitici albi a fumetti. Un evento epocale, visto che l'ultima volta era successo per Le dodici fatiche di Asterix, nel lontano 1976. Il druido Panoramix sente che si avvicina il momento della pensione e cerca un successore: trovarlo sarà un'impresa. Lo trovate su SkyGo, ma anche su iTunes, Google Play, Microsoft Film e TV, Chili.



Wall-E

Wall-E (2008) di Andrew Stanton ha segnato l'immaginario collettivo cinematografico, non solo degli appassionati Pixar. Storia spaziale di un robot tanto piccolo quanto eroico, è riapprezzabile oggi su Netflix, TimVision, Microsoft Film e TV, Chili, Rakuten, iTunes, Google Play e Playstation Store.



Il castello magico

Il castello magico è un ottimo esempio di animazione belga ad opera del regista Ben Stassen. E' la storia di un gattino che diventa amico di un vecchio inventore, al quale stanno per sottrare la sua suggestiva grande casa. Non diffidate dei prodotti europei: la tecnica è d'alto livello, e il racconto è dolce senza essere sdolcinato. Ben calibrato. Si può vedere su TimVision, Rakuten, Google Play e Playstation Store.



Rapunzel- L'intreccio della torre

Rapunzel (2010) ha segnato il punto di svolta dei Walt Disney Animation Studios nella CGI, finalmente in grado di guardare alla Pixar senza intimidirsi troppo. E' anche una simpatica versione della fiaba di Raperonzolo, romantica ma divertente pure per i maschietti. E' disponibile su Lo trovate su TimVision, Chili, iTunes, Rakuten e Google Play.



Frankenweenie

Frankenweenie, sempre Disney, è però un'altra segnalazione non scontata: Tim Burton racconta in stop-motion l'amicizia di un bambino e il suo cane, che viene da lui resuscitato in modo alquanto bizzarro. Humor nero, ma anche tanta tenerezza. Lo potete vedere su Chili, iTunes, TimVision, Google Play e Microsoft Film e TV.



Hotel Transylvania 3

La saga di Hotel Transylvania dovrebbe essere già un classico per i vostri figli, ma lo stile di Genndy Tartakovskij è prezioso pure per voi, fidatevi, a patto che amiate il cartoon, nel senso più pieno del termine. Smorfiacce, urla, corpi deformati e risate grasse. Lasciatevi andare con Hotel Transylvania, Hotel Transylvania 2 e Hotel Transylvania 3 - Una vacanza mostruosa su Chili, iTunes, Google Play. Microsoft Film e TV, Rakuten, Tim Vision e Infinity.



Minuscule

Minuscule è un gioiello che è passato sotto silenzio: il lungometraggio tratto dalla serie tv continua a fondere riprese dal vero e insetti in CGI, e lo fa con una grazia senza pari. Una storia di un'ora e venti raccontata senza dialoghi ma versi e rumori irresistibili. Gran lavoro di Hélène Giraud e Thomas Szabo, visionabile su Chili, Google Play e iTunes.



Sing

Sing (2016) è uno dei cartoon più spassosi firmati dall'Illumination Entertainment: un talent canoro di animali antropomorfi, pieno di hit di tendenza, sempre spiritoso e affettuoso. In famiglia è perfetto. E' disponibile su Infinity (incluso nell'abbonamento) e su Tim Vision, Microsoft Film e TV, Chili, iTunes e Google Play.



Shaun - Vita da pecora: il film