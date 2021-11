I film Marvel in streaming nel Formato Espanso IMAX per il Disney+ Day

News Streaming

Da venerdì 12 novembre, Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli e altri 12 film Marvel saranno disponibili con un'immagine più estesa grazie al Formato Espanso IMAX.

Tra le tante novità e iniziative per il Disney+ Day c'è anche questa: dal 12 novembre, il nuovissimo Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli e altri dodici amatissimi film Marvel potranno essere visti in streaming a casa nel Formato Espanso IMAX, grazie a IMAX Enhanced su Disney+. Si tratta di una prima volta assoluta, resa possibile da una nuova collaborazione tra The Walt Disney Company, IMAX Corporation e DTS.

"Per più di un decennio, IMAX ha aiutato i registi a portare i fan nei cinema attraverso il Marvel Cinematic Universe e ora quel viaggio epico si incrocia in un nuovo mondo: la casa", ha affermato l'AD di IMAX Rich Gelfond. "IMAX, Disney e Marvel Studios stanno dando ai fan quello che vogliono: l'esperienza visiva più coinvolgente che si possa avere con un film dei Marvel Studios, dall'uscita esclusiva nelle sale fino a casa, dove ora sarà possibile guardare gli Avengers riuniti con un'immagine più estesa". Il presidente di Disney+ Michael Paull ha aggiunto: "Disney, Marvel Studios e IMAX hanno collaborato per anni per portare i film più popolari del mondo sul grande schermo e venerdì inizieremo a portare la tecnologia IMAX anche agli abbonati con la visione IMAX Enhanced all'interno dell'app Disney+. Siamo entusiasti di creare valore aggiunto per i fan e il pubblico Marvel su Disney+ e non vediamo l'ora di offrire ancora più funzionalità IMAX Enhanced in futuro".

Il Formato Espanso IMAX su Disney+: Quali titoli lo sfruttano

Al lancio venerdì 12 novembre, in aggiunta a Shang-Chi, saranno disponibili per la visione a casa nel Formato Espanso IMAX anche Iron Man, Guardiani della Galassia, Guardiani della Galassia Vol. 2, Captain America: Civil War, Doctor Strange, Thor: Ragnarok, Black Panther, Avengers: Infinity War, Ant-Man and The Wasp, Captain Marvel, Avengers: Endgame e Black Widow.

Con IMAX Enhanced su Disney+ gli abbonati otterranno un'immagine più estesa con il Formato Espanso IMAX semplicemente premendo "Play". Il Formato Espanso IMAX è 1:90:1, che offre fino al 26% in più di immagine per alcune sequenze selezionate: questo significa che è visibile più azione sullo schermo, proprio come concepito dai registi. Inoltre, In futuro la collaborazione offrirà a Disney+ una tecnologia audio e video ancora più avanzata, compreso il suono avvolgente firmato IMAX da DTS.

Una promozione per il Disney+ Day

Sono tanti e tutti diversi i contenuti annunciati per il Disney+ Day di venerdì 12 novembre, giorno in cui la piattaforma festeggerà il suo secondo anno di vita. In aggiunta a questi, i fan potranno seguire anticipazioni, nuovi trailer e clip esclusive attraverso gli account social di Disney+, oltre ai contributi dei creatori e delle star di Disney+ legati ai contenuti in arrivo di Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic e Star. Inoltre, per tutta la settimana e fino al 14 novembre sarà possibile approfittare di una speciale promozione che permette ai nuovi abbonati che attivano il servizio e a coloro che riattivano la sottoscrizione di entrare a far parte della community Disney+ al prezzo di 1,99 € per il primo mese.