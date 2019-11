I 50 anni di Matthew McConaughey su Amazon Prime Video, dal Momento di Uccidere a Interstellar

News Streaming

Sex symbol ma anche attore che si sa mettere in gioco: otto film per uno splendido cinquantenne.

Matthew McConaughey compie 50 anni il 4 novembre. Su Amazon Prime Video sono presenti sei lungometraggi che finiscono per rappresentare alcune tappe della sua carriera, decollata nella seconda metà degli anni Novanta. Andiamo a scoprire quali film potete vedere o riscoprire per celebrare da lontano con Matthew i suoi primi 50 anni.

Due film inquadrano il passaggio di McConaughey da comprimario a coprotagonista. Uno è Boys on the Side (1995) del veterano della commedia americana Hebert Ross, qui al suo ultimo lavoro. In realtà il film è un dramma che tocca anche il tema dell'omosessualità, tra due donne portate sullo schermo da Whoopi Goldberg e Mary-Louise Parker. Matthew interpreta Abe Lincoln, un poliziotto che s'innamora di un'amica delle due, la sventurata Holly (Drew Barrymore).

McConaughey diventa un avvocato in un legal thriller da John Grisham per Il momento di uccidere, dove accetta di difendere Carl Lee (Samuel L. Jackson), che ha deciso di farsi giustizia da solo ed eliminare i due violentatori di sua figlia. Tensioni razziali nel Mississippi, per un film di genere di Joel Schumacher, già in grado di suggerire quanto a Matthew interessassero ruoli più ambiziosi.

Tra il 2000 e il 2001 McConaughey si sdoppia in due generi del tutto diversi: in U-571 di Jonathan Mostow fa parte dell'equipaggio di un sommergibile americano, che cerca di abbordarne un altro tedesco e ottenere codici di cifratura. Con lui Bill Paxton, Harvey Keitel e John Bon Jovi. L'anno dopo la star si tuffa nella commedia romantica di The Wedding Planner, dove fa battere il cuore della wedding planner Mary (Jennifer Lopez): peccato che qualche giorno dopo proprio lei, che non ha tempo per gli affetti, debba organizzare il matrimonio di lui...

Il legal thriller torna nella carriera di McConaughey più tardi, nel 2012, cosa ironica se si pensa che Matthew, prima di dedicarsi alla recitazione, aveva rifiutato una possibile carriera legale: The Lincoln Lawyer racconta la vicenda dello spregiudicato avvocato Mick Haller, che decide di difendere un giovane ricco (Ryan Philippe) accusato di stupro: è sicuro della sua innocenza, ma qualcosa non sembra tornare. Quali potrebbero essere le conseguenze di un errore?