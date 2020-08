Howard: la vita, le parole, il documentario sul paroliere Howard Ashman in streaming su Disney+

News Streaming

Howard Ashman, paroliere di Sirenetta, La Bella e la Bestia e Aladdin, viene ricordato in un documentario in streaming su Disney+.

Howard è un documentario da oggi disponibile in streaming su Disney+: diretto da Don Hahn, che già aveva raccontato l'inizio del Rinascimento Disney degli anni Novanta in Il risveglio della magia, è un focus sul compianto Howard Ashman, paroliere dei classici musical animati La sirenetta, La bella e la bestia e Aladdin, pietre miliari proprio di quel rinascimento.

Howard Ashman, inseparabile dal compositore Alan Menken, fu nodale nel portare al cinema d'animazione la sua esperienza nel musical, avendo realizzato per Broadway già quel capolavoro di La piccola bottega degli orrori (trasposto al cinema da Frank Oz nel 1986). A detta di tutti, Howard non si limitò a scrivere i testi dei brani, trascinando tutto lo staff nel capire quanto, specialmente nella tradizione Disney, le canzoni dovessero essere organiche alla narrazione e all'approfondimento del personaggio. L'azienda gli deve molto, così come devono molto a Howard tante generazioni di spettatori.

Presentato già al Tribeca Film Festival nel 2018, il film racconta la vita di Howard Ashman, tramite materiale d’archivio inedito, foto e video personali, interviste con amici e familiari, partendo dall’infanzia a Baltimora, passando per la formazione a New York, fino alla prematura morte ad appena 40 anni per AIDS nel 1991, senza poter assistere al trionfo della La bella e la bestia, che uscì qualche mese dopo.

Ha vinto due Oscar, uno per la canzone "In fondo al mar" da La sirenetta e l'altro (postumo) per "La bella e la bestia" dal film omonimo.



Compra il vero pop-corn del cinema!