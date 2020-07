HODTV, arriva una piattaforma streaming dedicata all'horror indipendente

News Streaming

Debutta in Italia HODTV, la nuova piattaforma streaming dedicata alla produzione di genere horror, concentrata sui lavori indipendenti.

Se siete fan dell'horror, magari orfani di un'attenzione più pronunciata a corto, medio e lungometraggi indipendenti inediti in Italia, nonché serie tv, vi farà piacere sapere della nascita di HODTV, una piattaforma streaming già attiva in Italia e dedicata espressamente a horror e thriller. Il modello è quello su abbonamento, il cosiddetto SVOD (Subscription Video On Demand).

Si può provare il servizio gratuitamente per 30 giorni, al termine dei quali si può scegliere la soluzione "GOLD" annuale (35.99 euro all'anno, 2.99 al mese) o mensile (3.99 euro). L'iscrizione può essere annullata in qualsiasi momento e i film possono essere visionati senza limiti su tutti i dispositivi.

Parliamo di un catalogo di oltre 260 titoli, organizzato dalla House of Disaster Production & Entertainment srl di Elena Maraniello e Sergio Mitrione, in passato produttori loro stessi dei mediometraggi Le ombre di Sheila e The wedding ring: la missione creativa è portare il pubblico di potenziali appassionati a scoprire la vasta produzione indipendente di valore, tendenzialmente oscurata dai titoli più mainstream (che in futuro comunque non mancheranno).

Per fare qualche nome, vi aspettano su HODTV Il caso Anna Mancini di Diego Carli (girato con lo stile del found footage), Report 51 di Alessio Liguori (su un'invasione aliena), il Bloodline di Edo Tagliavini che miscela i sottogeneri ghost story, slasher e zombie. Da segnalare anche il cortometraggio Surgery di George e Samuel Clemens, e alcune esclusive per il territorio italiano, come Corazon muerto di Mariano Cattaneo, Dark show di Olivier Parthonnaud, The chosen di Ben Jehoshua e Resort Paraiso di Enrique García.

Focalizzandosi sulla produzione indipendente, l'80% dei contenuti proposti su HODTV è in lingua originale con sottotitoli in italiano, ma come si è detto non mancheranno produzioni realizzate proprio in Italia, ivi compresi da metà luglio i corti Bianca e Bianca Fase 2, girati da Federico Zampaglione durante il lockdown che tutti abbiamo vissuto.