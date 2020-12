Hocus Pocus 2, Come d'incanto 2 e Sister Act 3, ritorni in streaming su Disney+

News Streaming

La Disney ha confermato Hocus Pocus 2, Come d'incanto 2 e Sister Act 3 come originali streaming su Disney+, spostandovi anche il Pinocchio con Tom Hanks e Peter Pan and Wendy con Jude Law.

Nella pletora di annunci Disney avvenuta durante l'assemblea per gli azionisti, è facile non notare alcuni interessanti titoli che sono diventati o nascono come lungometraggi originali per Disney+: Hocus Pocus 2, Sister Act 3, Cip & Ciop Agenti Speciali e Come d'incanto 2 decisamente meritano una menzione, ma ci sono anche spostamenti sulla piattaforma di film previsti per il cinema. Da notare tuttavia che, contrariamente alle voci degli ultimi giorni, l'origin story di Crudelia De Mon con Emma Stone, Cruella, sembra ancora previsto per le sale, mentre in effetti risultano "traslocati" in digitale il Pinocchio di Robert Zemeckis con Tom Hanks e Peter Pan & Wendy con Jude Law come Capitan Uncino.

Si attendono ad ogni modo comunicazioni precise sulle tempistiche d'uscita dei progetti che elenchiamo qui in basso. Leggi anche Disney+ cresce a 87 milioni di abbonati, si allarga con Star e il prezzo sale

Hocus Pocus 2, Come d'incanto 2 e Sister Act 3 esclusive Disney+

Se n'è parlato a lungo, ma alla fine era già arrivata la conferma di Hocus Pocus 2, sequel ormai obbligatorio anche considerando la popolarità che l'originale ha mostrato in sala durante la pandemia, solo negli States. Ora però sappiamo che, senza possibilità evidente di ripensamenti, solo con l'abbonamento Disney+ potremo vedere Hocus Pocus 2 di Adam Shankman, con le stesse interpreti del primo capitolo Bette Midler, Sarah Jessica Parker e Kathy Najimy. Obbligatorio Disney+ anche per vedere il terzo capitolo di Sister Act, la svitata in abito da suora di Whoopi Goldberg, che torna anche da coproducer di questo sequel che pochi si aspettavano. Curiosa la riproposta della simpatica Giselle alias Amy Adams in un "Come d'incanto 2" per ora intitolato Disenchanted (in opposizione all'Enchanted del titolo originale): forse in altri tempi un sequel così avrebbe funzionato anche al cinema? Leggi anche Hocus Pocus 2: Bette Midler rivela che il film è una bomba!

Cip & Ciop Agenti Speciali ritornano su Disney+

In attesa che su Disney+ la classica serie animata Cip & Ciop Agenti Speciali venga caricata nella sua interezza (per ora c'è solo la prima stagione), sappiamo che gli scoiattoli eroici torneranno in un film originale Disney+ in tecnica mista, animazione e live-action, un lungometraggio che vedrà tra i protagonisti umani Andy Samberg e John Mulaney. Da notare che l'animazione esclusiva sul servizio prenderà anche la forma di lunghi animati tratti da Diario di una schiappa (già adattato dal vero dalla Fox) e da Una notte al museo. Se in questo contesto vi state domandano che fine abbiano fatto il prequel del Re Leone o il remake dal vero di La sirenetta, fino a prova contraria questi progetti sono ancora destinati al grande schermo e sono stati confermati come in lavorazione. Leggi anche Raya e l'ultimo drago, Encanto e le origini di Buzz Lightyear: l'animazione Disney e Pixar nel prossimo futuro