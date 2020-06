News Streaming

Debutterà il 3 luglio in tutto il mondo sulla piattaforma streaming di Disney la versione filmata del premiatissimo musical di Broadway scritto da Lin-Manuel Miranda.

Un Pulitzer; tre Tony Awards; tre Grammy; un Emmy. Sono solo alcuni dei premi e dei riconoscimenti ricevuti nel corso degli ultimi anni da Lin-Manuel Miranda, compositore, cantante, commediografo, attore e molto altro ancora, noto al pubblico americano e di tutto il mondo come l'autore e l'interprete di straordinari successi di Broadway come i musical "In the Heights" del 2008 e "Hamilton: An American Musical" del 2015.

Successi che hanno spalancato a Miranda le porte di Hollywood, e in particolare quelle della Disney, che l'ha voluto come compositore delle musiche del suo Oceania, e come attore in film come Il ritorno di Mary Poppins e Star Wars: L'ascesa di Skywalker (era già apparso anche nel Risveglio della Forza).

Ora, mentre In the Heights è divenuto un film di prossima uscita diretto da Jon M. Chu, dal 3 luglio su Disney+ sarà disponibile in tutto il mondo Hamiton, versione filmata dello spettacolo di Broadway che, alternando il classico stile del musical con sonorità provenienti dall'hip hop, dall'R&B, dal pop, dal jazz e dal soul, racconta la storia di Alexander Hamilton, uno dei Padri Fondatori degli Stati Uniti d'America, di cui vi mostriamo il primo trailer.

Hamilton: il trailer del musical di Lin-Manuel Miranda dal 3 luglio su Disney+