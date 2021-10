Halloween da brivido su Mediaset Infinity The Conjuring 3 con la paura di Midnight Factory

News Streaming

Halloween si può festeggiare con l'offerta di cinema e serie tv della piattaforma streaming Infinity+: ecco una segnalazione di contenuti a tema, tra cui The Conjuring 3 in premiere e qualcosa dal catalogo horror di Midnight Factory!

Quest'anno la piattaforma streaming Infinity+ è molto organizzata sul fronte horror, per un Halloween come si deve, all'insegna del cinema classico e di qualità, grazie alla presenza del canale Midnight Factory, specializzato nel genere. Qui dividiamo la proposta per una serata da brividi tra il catalogo normale di Infinity+, con il fiore all'occhiello della Premiere per una settimana di The Conjuring - Per ordine del diavolo, e quattro proposte Midnight Factory.

Un Halloween da paura in streaming su Infinity+

Se non l'avete già visto, avete occasione di recuperare senza costi aggiuntivi The Conjuring - Per ordine del diavolo di Michael Chaves, terzo capitolo di una saga horror basata sui reali racconti dei coniugi Warren, demonologi intepretati sullo schermo da Vera Farmiga e Patrick Wilson. Questo terzo caso si basa sul primo processo americano in cui nella difesa dell'imputato si chiamò in causa la possessione demoniaca. Il film è in Premiere dal 29 al 4 novembre.

Nel resto della collection segnaliamo volentieri il grande successo A Quiet Place di John Krasinski con Emily Blunt (dove alieni cattivissimi ma ciechi si attivano solo col rumore), Quella casa nel bosco (rielaborazione un po' metalinguistica di classiche paure) e classici intramontabili come Shining di Stanley Kubrick e L'esorcista di William Friedkin. Attenti anche ad Annabelle 3, perché quella saga è uno spin-off proprio di Conjuring! Guarda The Conjuring Per ordine del diavolo su Infinity+ Esplora un Halloween da paura su Infinity+! The Conjuring: Per Ordine Del Diavolo: Il Trailer Finale in Italiano del Film - HD

Su Infinity+ il terrore di Midnight Factory in streaming