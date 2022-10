Guardiani della Galassia Holiday Special, ecco il demenziale trailer

News Streaming

Nel trailer di Guardiani della Galassia Holiday Special, su Disney+ a fine novembre, scopriamo che i Guardiani vogliono rallegrare Star Lord, regalandogli un mito terrestre... Kevin Bacon, in carne e ossa. Non molto d'accordo, pare.

Nel maggio 2023 sarà al cinema Guardiani della Galassia vol. 3, ma se la dose di Star Lord e dei suoi allegri compari vi appare troppo lontana, il regista James Gunn vi invita al suo Guardians of the Galaxy Holiday Special, in streaming su Disney+ alla fine di novembre: uno "speciale natalizio", ovviamente con un potente gusto demenziale, che coinvolge persino... Kevin Bacon?!?





Kevin Bacon nello Speciale natalizio di Guardiani della Galassia

Guardians of the Galaxy Holiday Special vede i Guardiani preoccupati per la tristezza di Star Lord (Chris Pratt), dopo la scomparsa della sua Gamora. In qualche modo sanno che i terrestri amano il Natale, così cercano di organizzarne uno per Peter, ma naturalmente serve un bel regalo. Mantis e Drax decidono allora di donargli qualcosa di mitico... o qualcuno. E per un amante della musica su musicassette, chi è meglio di Kevin Bacon? Decidono così di regalarglielo letteralmente, andandolo a prendere a casa sua. Dal punto di vista del povero Kevin, naturalmente questo è un vero rapimento!

Guardians of the Galaxy Holiday Special schiera tutto il cast del prossimo Guardiani della Galassia vol. 3, cioè Chris Pratt, Dave Bautista, Pom Klementieff, Sean Gunn, Karen Gillan e le voci di Bradley Cooper e Vin Diesel, per Rocket e Groot.

Potrebbero essere gli ultimi fuochi di James Gunn alla Marvel, dopo il recentissimo annuncio dell'avvio della sua gestione artistica dei concorrenti DC Studios. Leggi anche Guardiani della Galassia 3, Chris Pratt e James Gunn sono esaltati!