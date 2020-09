Gravity, I figli degli uomini, Harry Potter 3: il cinema di Alfonso Cuarón su Infinity

News Streaming

Il cinema di Alfonso Cuarón è rappresentato da tre suoi importanti film in streaming su Infinity: Gravity, I figli degli uomini e il terzo Harry Potter.

Alfonso Cuarón è uno dei più importanti registi attuali: il servizio di streaming on demand Infinity consente di recuperare tre dei suoi lavori più significativi per stile e impegno tecnico. Vincitore di quattro premi Oscar, nominato altre sei volte, Cuarón appare su Infinity con I figli degli uomini, Gravity e Harry Potter e il prigioniero di Azkaban.

Gravity, uno dei capolavori di Alfonso Cuarón

Gravity è stato un trionfo di critica e pubblico per Alfonso Cuarón: il film con Sandra Bullock e George Clooney, non esattamente catalogabile come "fantascientifico", ha vinto infatti sette premi Oscar, ottenendo in più tre nomination. In particolare, proprio Alfonso ha stretto in mano le statuette per migliore regia e montaggio. La storia, raccontata tramite un uso virtuosistico della ripresa grazie alla fotografia di Emmanuel Lubezki e agli effetti visivi (anche riconosciuti dall'Academy), è quella dell'astronauta Ryan Stone (Bullock), che in orbita intorno alla Terra perde il suo collega Matt (Clooney) e dopo un incidente deve riuscire a tornare sul Pianeta, per non morire alla deriva nello spazio. Una vera esperienza sensoriale. Guarda Gravity su Infinity Gravity: Nuovo trailer ufficiale in italiano - HD

I figli degli uomini, la distopia cupa di Alfonso Cuarón

Il film immediatamente precedente a Gravity fu un altro tour de force tecnico, più sottile: I figli degli uomini (2006) è ambientato in un distopico prossimo futuro, il 2027, in cui le donne hanno perso la fertilità. Non c'è prospettiva per il genere umano destinato all'estinzione, ma Theo (Clive Owen), un uomo disilluso e un tempo attivista, s'imbatte in una ragazza che è rimasta miracolosamente incinta. E che va messa in salvo. A parte il cast di gran rilievo, composto anche da Julianne Moore, Michael Caine, Chiwetel Ejiofor e Charlie Hunnam, il film presenta alcuni piani sequenza acrobatici davvero stupefacenti: più di quelli bellici tra le rovine, evidenziamo la scena dell'agguato subito dai protagonisti mentre sono in auto. Guarda I figli degli uomini su Infinity

Harry Potter e il prigioniero di Azkaban: si aprono le porte di Hollywood per Alfonso Cuarón