Godzilla vs Kong, il kolossal è in premiere streaming su Infinity+

News Streaming

Godzilla vs Kong è in Premiere in streaming su Infinity+ senza costi aggiuntivi per una settimana: pronti alla distruzione di un buon vecchio kaiju?

Il kolossal Godzilla vs. Kong, inedito nelle nostre sale, è in streaming in Premiere su Infinity+: è per due settimane, fino al 5 agosto, disponibile a tutti gli abbonati senza costi aggiuntivi di noleggio, in teoria attivo per un titolo così nuovo: un'occasione per recuperare il film di Adam Wingard, quarto capitolo del Monsterverse, un ciclo di lungometraggi dedicati al mito hollywoodiano di King Kong e alla tradizione degli enormi mostri giapponesi conosciuti come kaiju, il cui esponente principale rimane Godzilla sin dagli anni Cinquanta. I capitoli precedenti della saga sono Godzilla (2014), Kong: Skull Island (2017) e Godzilla: King of the Monsters (2019). Anche se è messo in ombra dagli enormi protagonisti, il cast umano di Godzilla vs. Kong è degno di nota: segnaliamo tra gli altri Millie Bobby Brown, Rebecca Hall, Alexander Skarsgård. Guarda Godzilla vs. Kong su Infinity+

Godizlla vs. Kong, la trama del nuovo capitolo del Monsterverse

In Godzilla vs Kong s'ipotizza che gli uomini vivano ormai sulla Terra insieme accettando i mostri, ma senza aver rinunciato a studiarli: rimane attiva la Monarch, un'associazione allestita da diversi governi per studiare gli enigmatici "Titani" e la loro origine, nel tentativo di capire quanto ci si possa fidare di esseri che sembrano provenire da un mondo che non prevede l'esile essere umano tra i suoi abitanti.

Mentre si riflette, i giganteschi Kong e Godzilla vengono misteriosamente attratti verso l'isola di Skull: terremoti apparentemente inspiegabili suggeriscono una forza che vuole metterli l'uno contro l'altro. Si scatenerà tra i due mostroni una battaglia per decidere chi tra loro deterrà lo "scettro" dei Titani. Lo scontro però forse non ha nulla di naturale, e c'è qualcuno che trama nell'ombra per eliminare le enormi creature... ma con loro potrebbe trascinare all'estinzione l'intero pianeta...

Godzilla vs. Kong, lo stato dei kaiju movie secondo Adam Wingard

Adam Wingard è il quarto regista del Monsterverse, che ha coinvolto autori differenti a ogni iterazione. Precedentemente autore di The Guest, Brain Witch e Death Note, Wingard si cimenta qui per la prima volta con un kolossal hollywoodiano di quasi tre ore: il suo curriculum tuttavia può nascondere la grande passione per questo genere ad ampio respiro. Ha raccontato a Indiewire:

Sono diventato un regista perché dentro di me cercavo di fare grandi film hollywoodiani di fantascienza. Sono i film che mi hanno ispirato a fare film, opere com Star Wars, Alien... Non vedo l'ora di usare a mio vantaggio l'importanza di questo film nel mio curriculum, per tornare a fare film più piccoli sui cui avrò un controllo anche maggiore.

La prospettiva particolare di Wingard, tra cinema indipendente e blockbuster, gli ha dato anche un margine di libertà per riflettere senza preconcetti su cosa potrebbe diventare questo sottogenere in futuro. A giudicare da Godzilla vs. Kong, che antepone i mostri ai protagonisti umani, ci si sta già muovendo in una spettacolare direzione. Wingard disse in un'intervista con Entertainment Weekly:

Secondo me in Godzilla vs. Kong per la prima volta siamo stati sul serio in grado di avere intere sequenze in cui il film abbandona gli esseri umani e si concentra sui mostri, come se fossero personaggi alla stregua degli altri. È un grande passo avanti dal punto di vista degli effetti e anche della narrazione. Se ci sarà un altro film nel MonsterVerse, a mio parere, dovrebbe essere focalizzato solo sui mostri. Direi un 30% umani e il resto mostri, in pratica capovolgendo la la formula di questo tipo di film. Per me la gente è pronta.