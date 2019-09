Godzilla 2, Rocketman e Pets 2 anche in 4K su Rakuten TV a settembre

News Streaming

Sul servizio di streaming on demand arrivano pure Aladdin, Stanlio & Ollio e X-Men Dark Phoenix.

Anche per il mese di settembre il servizio di streaming on demand Rakuten TV si concentra sull'offerta cinematografica, presentando alcuni dei lungometraggi più recenti a noleggio o vendita, alcuni di essi disponibili anche in 4K. Andiamo a distinguere l'offerta proprio basandoci sulla risoluzione.

L'Angelo del Male - Brightburn: Nuovo Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD



Sono ben sei i lungometraggi che saranno visionabili anche in 4K HDR. I primi due sono horror: Pet Sematary (disponibile dal 5 settembre), diretto da Dennis Widmyer, scaglia Jason Clarke e John Lithgow in un nuovo adattamento del Cimitero Vivente di Stephen King. L'orrore è miscelato alla fantascienza, quando un adolescente proveniente da un altro pianeta si dimostra tutto fuorché un salvatore in L'Angelo del Male - Brightburn (sempre dal 6 settembre), con Elizabeth Banks.

La spettacolarità la fa da padrone nel kolossal Godzilla 2 - King of the Monsters (dal 12), che vede il ritorno del celebre mastodontico personaggio, in un cast che include la Mille Bobby Brown di Stranger Things, Vera Farmiga e Ken Watanabe. La Fox dice invece addio ai suoi personaggi Marvel, poco prima dell'acquisizione da parte della Disney, con l'ultimo X-Men Dark Phoenix (dal 19), ancora con Michael Fassbender e James McAvoy.

Tutta la famiglia potrà divertirsi con i cachinni di uno scatenato cast a quattro zampe in Pets 2 - Vita da animali, disponibile a partire dal 25 settembre.

Dal 26 settembre invece, sulla scia del grande successo di Bohemian Rhapsody, il regista Dexter Fletcher narra un'altra leggenda musicale, Elton John, in Rocketman con Taron Egerton.