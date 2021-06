Ghost e Point Break: 30 anni di indimenticabile Patrick Swayze su Infinity+

News Streaming

Il compianto Patrick Swayze è presente in due suoi film tra i più amati su Infinity+: Ghost e Point Break, simboli cinematografici degli anni Novanta.

Se si pensa alla carriera di Patrick Swayze, scomparso anzitempo nel 2009, non possono non venire in mente due culti che hanno caratterizzato gli anni Novanta, cioè Ghost di Jerry Zucker e Point Break di Kathryn Bigelow, entrambi disponibili in streaming su Infinity+ inclusi nella sottoscrizione: fondamentale in questi film ma mai mattatore tanto da coprire i colleghi, Swayze è stata una presenza che ha caratterizzato la cinematografia per un'intera generazione.

Ghost, Patrick Swayze partner ideale e grande spalla comica

A pensarci bene, Ghost (1990) è un film che mise alla prova Patrick Swayze in tre diverse maniere, in un lungometraggio che ha più anime... e ci si perdoni il gioco di parole, visto che si parla di fantasmi. È rimasto nell'immaginario collettivo l'amoreggiare tra Sam e Molly (Demi Moore) al tornio, sulle note di Unchained Melody, e sicuramente è nodale nel film la storia di un amore che non vuole morire, nonostante Sam sia stato ucciso e abbia lasciato la povera Molly in una difficile elaborazione del lutto. Ghost è anche un film fantastico, dove Swayze, interpretando un fantasma, deve interagire con le scene e gli altri attori in modo particolare e non convenzionale. Infine Ghost è anche un film comico, e Patrick diventa in quei casi la spalla di un vulcano di espressività come Whoopi Goldberg, la medium che farà da tramite tra lo spirito di Sam e l'affrata Molly.

Tre film in uno, se ci si pensa, per un intrattenimento made in Hollywood tra i meno attaccabili, difficile da liquidare anche se si è tra quelli che normalmente non amano i drammi sentimentali... Guarda Ghost - Fantasma su Infinity

Point Break, l'action-thriller iconico con Patrick Swayze e Keanu Reeves

Appena un anno dopo Ghost, nel 1991, Patrick Swayze è un personaggio completamente diverso nel duro Point Break di Kathryn Bigelow, dove divide la scena con una stella in ascesa come Keanu Reeves. Nemmeno questo è un film con una lettura unica, perché se da un lato è una classica storia su un poliziotto (Reeves) inflitrato in una banda di rapinatori, la sua dinamica è ambigua: Johnny rimane affascinato dal modo in cui la banda di surfisti capeggiata da Bodhi (Swayze) prende la vita, tanto da subirne il respiro di libertà e anarchia, rendendolo meno convinto nella sua missione. Point Break non è poi meno iconico di Ghost, grazie all'indovinata idea visiva per cui la banda agisce con maschere raffiguranti i presidenti degli Stati Uniti: per la cronaca, erano Ronald Reagan, Richard Nixon, Lyndon B. Johnson e Jimmy Carter.

Sul set Patrick rifiutò controfigure nella maggior parte dei casi: non solo per le scene di surf, ma anche per i lanci dall'aereo. Swayze infatti era già un paracadutista provetto prima di firmare il contratto per Point Break! Guarda Point Break su Infinity