Gary Oldman e gli Oscar su Infinity: il grande attore in L'ora più buia e La talpa in streaming

Il servizio di streaming Infinity presenta Gary Oldman in due delle sue più recenti celebri interpretazioni, entrambe riconosciute dall'Academy.

Uno degli attori più stimati della sua generazione, Gary Oldman si è avvicinato al mondo degli Oscar in due casi, con una nomination e una statuetta con La talpa e L'ora più buia, offerti in streaming su Infinity inclusi nella sottoscrizione mensile del servizio SVOD. Esaminiamo i suoi due impegni più da vicino.

La talpa, la prima nomination all'Oscar per Gary Oldman

In La talpa (2011), diretto da Thomas Alfredson e basato sul romanzo di John le Carré, Gary Oldman interpreta George Smiley, importante elemento dell'Intelligence britannica, nei primi anni Settanta, in piena Guerra Fredda. Dopo che un'operazione finita male a Budapest suggerisce la presenza di una talpa nei servizi, è proprio George a essere chiamato per scovarla, non potendo fidarsi di nessuno: ha poco tempo a disposizione, perché i servizi segreti russi sembrano in effetti informati di ogni mossa.

In mezzo a un cast che basterebbe di per sè a impreziosire un film (John Hurt, Benedict Cumberbatch, Tom Hardy, Toby Jones, Colin Firth), Oldman si muove con disinvoltura da mattatore, senza però mai andare sopra le righe: la parte di Smiley gli ha portato incredibilmente la prima nomination all'Oscar come migliore protagonista: dopo quasi trent'anni di carriera, fu il caso di dire "Meglio tardi che mai!" La nomination non si trasformò in statuetta, ma era solo questione di tempo... Guarda La talpa su Infinity La Talpa: Il trailer italiano del film

L'ora più buia, l'Oscar e la consacrazione definitiva per Gary Oldman