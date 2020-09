Frozen 2 in streaming su Disney+, accompagnato dal bel documentario sulla lavorazione

News Streaming

Da oggi su Disney+, Frozen II - Il segreto di Arendelle è gustabile dagli appassionati anche con un documentario in sei puntate sulla lavorazione.

Frozen II - Il segreto di Arendelle è da oggi disponibile in streaming per tutti gli abbonati al servizio Disney+: il seguito del grande successo Frozen del 2013, diretto sempre dagli autori originali Jennifer Lee e Chris Buck e uscito nel novembre 2019, è diventato il film di animazione dal più alto incasso all'uscita, ammontante a 1.450.000.000 di dollari. Il record precedente era per la cronaca detenuto dal primo capitolo, "fermo" a 1.280.000.000.