Frammenti dal passato - Reminiscence, Hugh Jackman in Premiere su Infinity

Fino al 30 dicembre è disponibile Frammenti dal passato - Reminiscence con Hugh Jackman, in streaming su Mediaset Infinity senza costi aggiuntivi.

È disponibile in streaming su Mediaset Infinity, in Premiere fino al 30 dicembre e quindi incluso nella sottoscrizione mensile, Frammenti dal passato - Reminiscence, un film di fantascienza distopico con Hugh Jackman, Rebecca Ferguson e Thandie Newton, diretti dalla Lisa Joy di Westworld. Guarda Frammenti dal passato - Reminiscence su Mediaset Infinity

Frammenti dal passato - Reminiscence, la trama del film con Hugh Jackman

Frammenti dal passato - Reminiscence si ambienta in un futuro in cui la Terra è diventata quasi un immenso oceano per via del riscaldamento globale, la maggior parte delle città sono allagate, Miami compresa, dove la popolazione lavora solo di notte. Nick Bannister (Hugh Jackman) è allo stesso tempo detective privato e scienziato, in grado di scavare nelle menti delle persone con una tecnologia particolare, onde esplorarne i ricordi. Quando una misteriosa donna di nome Mae (Rebecca Ferguson) gli chiede di scandagliare i propri ricordi, per ritrovare qualcosa che ha perduto, Nick non immagina di dare il via a una catena di eventi che lo porteranno a scoprire una cospirazione. Nel frattempo, Mae sparirà e a Nick, ormai innamorato di lei, non rimarrà che ritrovarla.



Frammenti dal Passato - Reminiscence: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

Frammenti dal passato - Reminiscence, per Hugh Jackman un film fresco e innovativo

In un'intervista con Screen Rant, Hugh Jackman ha spiegato sia il fascino che ha esercitato su di lui il personaggio, più imprevedibile di quel che sembri (proprio come si rivela il film), sia la sfida tecnica allestita dalla regista Lisa Joy, autrice anche della sceneggiatura: far recitare gli attori con veri "ologrammi" in scena.

Si potrebbe dire che il mio personaggio, che Lisa ha scritto su di me, abbia elementi di Wolverine, una corazza dura e impenetrabile che cela un sacco di dolore. [...] Al personaggio succede quasi quello che succede al pubblico col film, ti dici dopo 10 minuti: "So che tipo di film è questo, ho capito". Poi rapidamente va in una direzione narrativa ed emotiva che non ti aspetti. Nick è nella vostra stessa situazione.[...]

Gli "ologrammi" sono reali, li hai sul set. Come attore stavo lì in piedi a guardare sul serio un ologramma di Rebecca Ferguson che canta. [...] Per tutta la vita mi sono dovuto adattare a recitare davanti a palle da tennis che pendevano da dei bastoni. È stato molto complesso, davvero difficile. Ho detto a Lisa: "Devi far sapere in giro che sei riuscita a fare questa cosa." Perché nessuno lo saprà o ci crederà, daranno per scontato che, se è venuto così bene, sia stato fatto col computer.