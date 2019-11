Fortunata, su Infinity una Jasmine Trinca premiata a Cannes

News Streaming

Il film di Sergio Castellitto vede nel cast anche Stefano Accorsi e Alessandro Borghi.

Fortunata con Jasmine Trinca, diretto da Sergio Castellitto, è disponibile in streaming su Infinity incluso nella sottoscrizione mensile del servizio on demand. Interpretato anche da Stefano Accorsi, Edoardo Pesce e Alessandro Borghi, il film del 2017 narra di Fortunata (Trinca), madre single con bambina a carico. Parrucchiera a domicilio a casa dei ricchi, sogna di aprire una bottega tutta sua, ma la strada della sua emancipazione non è diritta, e il timone vacilla. L'incontro con l'assistente sociale di sua figlia, Patrizio (Accorsi), le suggerirà un mondo diverso, dove invece si muovono l'ex-marito violento Franco (Pesce) e l'amico Chicano (Borghi).