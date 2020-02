Forrest Gump e Cast Away, Tom Hanks e Robert Zemeckis in streaming su Infinity

News Streaming

Il regista Robert Zemeckis e Tom Hanks hanno realizzato insieme due tra i loro lavori più famosi, Cast Away e Forrest Gump, disponibili su Infinity.

Il sodalizio tra Tom Hanks e Robert Zemeckis è stato proficuo per entrambi: Forrest Gump (1994) e Cast Away (2000), disponibili in streaming su Infinity inclusi nella sottoscrizione mensile, rappresentano la consacrazione del primo e il rilancio al botteghino per il secondo. Esaminiamoli più da vicino in questa chiave, senza dimenticare il tour de force (per chi scrive più che altro tecnico) di Polar Express.

Forrest Gump: Corri Forrest - Trailer per il 25° anniversario

All'arrivo di Forrest Gump nelle sale, Tom Hanks era fresco dell'Oscar come miglior attore protagonista per l'appena precedente Philadelphia (1993): centrare subito dopo un altro film importante dove brillare non era un'impresa scontata. Hanks strinse di nuovo la statuetta nel 1995, avendo per giunta abbracciato il progetto di Forrest Gump dopo appena un'ora e mezza dalla lettura del copione, rifiutando il salario, preferendovi una percentuale sugli incassi (pare ammontante a 40 milioni di dollari: una scommessa stravinta!). Robert Zemeckis dal canto suo, sulla cresta dell'onda negli anni Ottanta per Ritorno al futuro e Chi ha incastrato Roger Rabbit, aveva iniziato il decennio col flop di La morte ti fa bella, e ricavò da Forrest Gump un rilancio perfetto: utilizzò di nuovo i suoi amati effetti visivi (ai quali andò un altro dei sei Oscar), però in modo assai più sottile. Incredibilmente nonostante i trascorsi persino più amati, Zemeckis strinse la statuetta per la migliore regia per la prima volta proprio con Forrest Gump. Guarda Forrest Gump su Infinity

Non si può dire che Cast Away abbia effettivamente replicato il miracolo della messe di premi raccolta da Forrest Gump: solo due nomination all'Oscar per Hanks e il suono, peraltro non trasformate in statuette. Il film rimaneva tuttavia una di quelle sfide cinematografiche alle quali personalità come Hanks e Zemeckis non potevano rimanere indifferenti. Entrambi dovevano infatti affrontare un lungometraggio con un solo protagonista, rendendolo abbastanza interessante da reggere la durata prevista. Espressività, emozione e padronanza tecnica dovevano sopperire a quello che poteva mancare al grande pubblico. 430 milioni di dollari d'incasso per 90 di budget benedissero la sfida. Le riprese s'interruppero per un anno, onde consentire a Hanks di dimagrire e di farsi crescere realisticamente barba e capelli. Per tener fede al suo virtuosismo, Zemeckis usò la pausa per girare Le verità nascoste. Guarda Cast Away su Infinity