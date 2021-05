Fino all'ultimo indizio, il nuovo film con Denzel Washington in Premiere su Infinity+

News Streaming

In streaming su Infinity+, senza costi aggiuntivi per una settimana, c'è il nuovo thriller con Denzel Washington, Rami Malek e Jared Leto, Fino all'ultimo indizio.

Fino all'ultimo indizio con Denzel Washington, Jared Leto e Rami Malek, apparso solo timidamente nelle nostre sale causa pandemia, è disponibile da oggi per una settimana in streaming su Infinity+, incluso nella sottoscrizione senza costi aggiuntivi, in Premiere. Il film è scritto e diretto da John Lee Hancock, sceneggiatore dell'indimenticabile Un mondo perfetto di Eastwood e regista in proprio di opere come Saving Mr. Banks, The Founder e Highway Men. Guarda Fino all'ultimo indizio su Infinity Fino all'ultimo indizio: Nuovo Trailer Italiano del Film - HD

Fino all'ultimo indizio, la trama del film con Denzel Washington, Jared Leto e Rami Malek

Protagonista di Fino all'ultimo indizio è il vice-sceriffo californiano Joe Deacon (Denzel Washington), che arriva a Los Angeles con lo scopo di raccogliere alcune prove, come routine. Incrocia però la sua strada con quella del sergente Jim Baxter (Rami Malek), che lo coinvolge nelle indagini che riguardano l'attività di un pericoloso serial killer. Joe aiuta Jim, non senza che quest'ultimo non sia un po' turbato dai suoi metodi poco ortodossi, anche se il sergente ignora quanto il caso in questione abbia radici nel passato del poliziotto veterano... cosa nasconderà poi quel sospettato, Albert Sparma (Jared Leto)?

Fino all'ultimo indizio, le lontane origini del progetto

Anche se ha preso vita sullo schermo solo nel 2021, Fino all'ultimo indizio è un copione molto caro allo sceneggiatore e regista John Lee Hancock, che lo scrisse già nel 1993, poco dopo Un mondo perfetto. All'epoca attirò persino l'attenzione del compianto Brandon Lee, poco prima che perdesse la vita sul set durante le riprese del cult Il corvo.

Quando Hancock non era ancora diventato regista, tre autori s'interessarono a portare sul set questa sceneggiatura: ovviamente Clint Eastwood, che già aveva imbastito un rapporto creativo con John, poi Steven Spielberg e infine addirittura Danny DeVito. Quest'ultimo, oltre ad accarezzare l'idea di dirigere il film, pensava di interpretare la parte del provocatorio Albert Sparma, personaggio poi andato a Leto.

Uscito ancora durante la pandemia negli States, Fino all'ultimo indizio è riuscito qualche mese fa a difendersi bene al menomato botteghino americano, con 15 milioni di dollari d'incasso (nel mondo è arrivato a 30). Recuperare il lungometraggio in streaming significa dare un'altra chance a un tipo di cinema hollywoodiano classico di cui John Lee Hancock si è sempre fatto orgogliosamente cantore.