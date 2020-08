Ferragosto: un caldo da ridere all'italiana in streaming su Infinity

News Streaming

Su Infinity in streaming sono raccolti in una collection estiva diversi film comici italiani, per svagarsi a Ferragosto.

Se sotto Ferragosto avete voglia di distrarvi mandando anche un po' in vacanza il cervello, potreste fare un pensierino alla selezione "Ferragosto: Un caldo da ridere" in streaming su Infinity: vengono proposti, racchiusi in questo "cofanetto virtuale", film comici italiani di vario tipo. Ve ne segnaliamo i principali filoni.

Ferragosto da ridere: gli anni Ottanta

Il cinepanettone e più in generale un certo cinema di intrattenimento comico nostrano ha ferme radici negli anni Ottanta, perciò in tema di vacanze non dovreste farvi mancare Vacanze in America (1984) con Jerry Calà e Christian De Sica. Non ha sapore vacanziero ma presenta ugualmente beniamini della risata di quel periodo anche Scuola di ladri con Paolo Villaggio, Lino Banfi e Massimo Boldi. A proposito di Lino Banfi, non dimenticate nemmeno che Infinity ha patrocinato il restauro del cult L'allenatore nel pallone (1984).

Sono più sofisticati nella costruzione due pietre miliari di Carlo Verdone di quel periodo, Acqua e sapone (1983) e I due carabinieri (1984), e personalmente vi consiglieremmo, a scopo di pura nostalgia, Miami Supercops (1985): non è tra le migliori performance di Bud Spencer & Terence Hill, però è storico in quanto ultimo film della coppia, prima di un timido quanto sfortunato recupero in un Botte di Natale del 1994.





Ferragosto da ridere: la banda Massimo Boldi negli ultimi quindici anni

Dopo il momentaneo divorzio da De Sica successivo a Natale a Miami, Massimo Boldi divenne il capo-comico di una serie di cinepanettoni paralleli, ai quali hanno preso parte volti noti come Enzo Salvi e Biagio Izzo. Molti di questi film sono riproposti nella selezione: Natale da chef, Matrimonio al sud, Matrimonio a Parigi, A Natale mi sposo, La fidanzata di papà, Matrimonio alle Bahamas.



La fidanzata di papà: Trailer del film con Massimo Boldi e Simona Ventura

Ferragosto da ridere: altri comici assortiti