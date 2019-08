News Streaming

Ewan McGregor sarà di nuovo Obi-Wan Kenobi per Disney +

Daniela Catelli di 16 agosto 2019

L'attore è in trattative per riprendere il ruolo nella serie in streaming.

Un'ottima notizia per gli ammiratori di Ewan McGregor e i fan dell'universo Star Wars. A quanto riportano i media americani, l'attore è molto vicino a concludere le trattative per riprendere il ruolo di Obi-Wan Kenobi nella serie live action che verrà trasmessa in streaming sulla piattaforma Disney +. Stiamo parlando della terza serie, assieme a The Mandalorian di Jon Favreau, in cui Pedro Pascal sarà un bounty hunter alla Boba Fett, e il prequel di Rogue One incentrato su Cassian Andor, personaggio interpretato da un altro attore molto amato, Diego Luna. Nella trilogia prequel iniziata nel 1999, McGregor ha interpretato una versione più giovane del Maestro Jedi, che nella trilogia originale era Alec Guinness. Il servizio streaming della Disney partirà a novembre e, grazie anche ai contenuti esclusivi sui propri film e serie Marvel, Lucasfilm e Pixar, è indubbio che stiamo parlando di un successo annunciato.

