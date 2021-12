Encanto, il film animato Disney tra streaming e Blu-ray dopo la sala

News Streaming

Encanto, il 60° lungometraggio animato del canone Disney, è già sbarcato poco prima di Natale su Disney+ in streaming per tutti gli abbonati, mentre è ancora in alcune sale italiane, dove ha incassato finora 4.524.500 euro (nel mondo è a quota 194.840.000 milioni di dollari). Arriverà a gennaio anche in versione fisica Blu-ray e dvd, a completare la disponibilità multipla di un cartoon che abbiamo molto apprezzato e che vi invitiamo a recuperare. Guarda Encanto su Disney+ Leggi anche Encanto, la recensione del 60° film animato dei Walt Disney Animation Studios

Encanto, il Blu-ray disponibile anche in Steelbook