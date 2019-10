Eli: ecco l'inquietante trailer dell'horror Netflix

News Streaming

Arriva il 18 ottobre sulla piattaforma il film di Ciaràn Foy, regista di Sinister 2, con Charles Shotwell, Keilly Reilly, Max Martini e Lily Taylor.

Eli, il titolo del film Netflix che sarà sulla piattaforma dal 18 ottobre, è l'anagramma di Lie, bugia. Quale sia questa menzogna lo capiremo guardando questo horror di Ciaràn Foy che sulla carta si preannuncia molto interessante. Protagonista è il piccolo Eli (Charlie Shotwell), affetto da una di quelle rare malattie che lo rendono allergico praticamente a tutto.

Nel tentativo di aiutarlo, i genitori (Keilly Reilly e Max Martini) si trasferiscono in una specie di castello vicino a una clinica. Ma lì, le cose iniziano a prendere una piega sinistra e Eli si troverà a lottare contro forze oscure che oltre alla vita minacciano di rubargli l'anima.

Eli, che ha nel cast anche Lily Taylor in un ruolo da cattiva e Sadie Sink, è scritto da David Chirchirillo, Ian Goldberg e Richard Naing. La loro sceneggiatura è entrata nella Black List (tra le migliori non realizzate) del 2015. E noi amanti dell'horror cominciamo con questo film a prepararci per una serie di orrifiche visioni per Halloween!