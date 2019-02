Dragon Trainer: addio alla saga con l'ultima emozionante avventura insieme a Hiccup e Sdentato

Dragon Trainer: Il mondo nascosto esce il 31 gennaio nelle sale italiane. Nell'ultimo atto una draghessa Furia Chiara apre un nuovo futuro agli occhi di Sdentato, che si troverà a dover scegliere tra la sua amicizia con Hiccup e il destino legato alla sua natura.



Dragon Trainer: Il Mondo Nascosto: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD





Con Dragon Trainer: Il mondo nascosto si chiude così la trilogia delle avventure di Hiccup e del drago Sdentato, iniziata nel lontano 2010 con Dragon Trainer e seguita nel 2014 da Dragon Trainer 2. Adesso che è possibile rivedere i film in streaming in qualsiasi momento, anche chi non conosce la storia di questo toccante rapporto uomo-drago potrà recuperare rapidamente. Noi vi aiutiamo a contestualizzare questa trilogia di opere di animazione, con all'attivo già tre nomination all'Oscar.

Dragon Trainer: Il nuovo trailer del film



Dragon Trainer (2010) nasce come adattamento libero della saga fantasy (2003-2015) di Cressida Cowell. "Libero" perché sin dall'inizio la DreamWorks Animation si è proposta di reinterpretare le vicende dei libri in modo personale per l'adattamento cinematografico. Diciamo che Cressida non avrebbe avuto di che preoccuparsi: a scrivere e dirigere il progetto ci furono Chris Sanders & Dean DeBlois, ex-Disney dello studio in Florida, già autori del grande successo di Lilo & Stitch.

Sapendo questo, non era difficile vedere quella connessione tra essere umano e animale (fantastico o meno che sia) anche in Dragon Trainer. Il primo capitolo racconta la storia di Hiccup, un giovane vichingo che non riesce proprio a seguire le orme del babbo capo del villaggio: tradizione vuole che tutta la vita della comunità ruoti sulla soppressione dei draghi, minaccia periodica. All'insaputa di tutti, però, Hiccup s'imbatte in una "Furia Buia": teoricamente uno dei draghi più pericolosi, nella pratica un simpatico animale selvatico spaurito ed esuberante, che un sin troppo dolce Hiccup battezza "Sdentato". Vichinghi e draghi sono davvero destinati a vivere separati?

Il film fu nominato all'Oscar come miglior film di animazione e per la migliore colonna sonora (John Powell). Costato 165 milioni di dollari, ne incassò nel mondo quasi 500, avviando la lavorazione - non frettolosa - di un seguito. Guarda Dragon Trainer su CHILI