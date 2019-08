Disney+, un riepilogo delle serie e dei film annunciati al D23 per l'esordio a novembre

News Streaming

In autunno il servizio di streaming Disney parte in USA, Canada, Paesi Bassi, con Australia e Nuova Zelanda a breve distanza.

Cosa ci sarà sul servizio di streaming Disney+, in procinto di partire a novembre in USA, Canada e Paesi Bassi? Qualche giorno fa si è tenuto, come accade da sempre ogni due anni, il D23, un grande evento destinato ai fan Disney, mirato a riunire tutti i mondi gestiti dalla major sotto lo stesso tetto, per un'intensa tre giorni di presentazioni, padiglioni, concerti e anteprime. E' un'occasione per anticipazioni su film, produzioni televisive, giochi e parchi a tema. Concentriamoci in questa sede su ciò che sarà reso disponibile sul Disney+ al momento dell'avvio del servizio, e su ciò che per ora la major ha potuto annunciare per il futuro. La Disney conta di estendere il Disney+ a tutti i mercati, compreso quello italiano, entro i prossimi due anni.





Tra i film originali immediatamente disponibili, la produzione più importante è in assoluto il remake di Lilli & il Vagabondo, di cui è stato presentato il trailer ufficiale.





Sotto Natale è coerente la presenza di Noelle, dove Anna Kendrick sarà una figlia di Babbo Natale, impegnata a salvare la festività quando suo fratello ha un attacco di panico, dovendo ereditare il ruolo di Babbo. Per il futuro, è in arrivo Togo, una storia vera ambientata nell’inverno del 1925 nella pericolosa tundra dell’Alaska, interpretata da Willem Dafoe. Sarà a cura del celebrato regista autoriale Tom McCarthy l'adattamento Timmy Failure: Mistakes Were Made, basato sulla serie di libri bestseller scritta da Stephan Pastis, sulle imprese di un eroe stravagante e impassibile, che con un orso polare di 680 chili chiamato Total gestisce un’agenzia investigativa situata a Portland. Diventerà un film anche il romanzo young adult Stargirl di Jerry Spinelli.

In zona serie tv, ha dominato la scena il mondo di Star Wars. Vi abbiamo già mostrato il trailer di The Mandalorian con Pedro Pascal, prodotto da Jon Favreau. Hanno fatto comunque molto discutere anche gli annunci riguardanti future serie in lavorazione, dedicate a Obi-Wan Kenobi, ancora una volta interpretato da Ewan McGregor (che ne vestì i panni nella trilogia-prequel di George Lucas), e alle avventure di Cassian Andor alias Diego Luna nella serie prequel di Rogue One. Tutto questo senza dimenticare la presentazione di una prossima nuova stagione di Star Wars: The Clone Wars.





I fan Marvel potranno affondare i loro esigenti denti in tre future nuove serie live-action: Ms. Marvel, Moon Knight e She-Hulk. In tempi più brevi, ci aspettano serie come The Falcon and The Winter Soldier, in cui Falcon e il Soldato d’Inverno si alleano dopo gli eventi raccontati in Avengers: Endgame, poi WandaVision con Paul Bettany ed Elizabeth Olsen nei panni di Visione e Wanda Maximoff, nonché l'animata What If, dove Hayley Atwell dà la voce alla controparte grafica della sua Peggy Carter. Attesissima infine la serie tutta per il Loki di Tom Hiddleston.

Non rientrano invece in nessuno universe particolare altre produzioni seriali. Citiamo un nuovo giro di Lizzie McGuire con Hillary Duff, le minidosi dei Muppet in Muppets Now, l'espansione a serie tv di High School Musical (introdotta sul palco da un'esecuzione live di “We’re All In This Together” da parte del cast), i dodici episodi dello spiritoso The World According to Jeff Goldblum sponsorizzato dal National Geographic, le rimpatriate in chiave musical di ex-compagni di scuola in Encore! e i brevi corti educational presentati dal Forky di Toy Story 4 in Forky Asks A Question.

Più in là nel tempo giungeranno sul servizio anche la satirica Diary of a Female President (su una ragazzina cubana che sogna di diventare Presidente degli Stati Uniti) e lo spin-off in forma di serie Monsters At Work (da Monsters & Co., con un nuovo cast ma con comparsate previste di Sully e Mike).