Disney+ tra Loki e Luca, le novità estive sulla piattaforma streaming

News Streaming

Ricca l'estate della piattaforma streaming Disney+, tra originali come Luca della Pixar e la serie Loki con Tom Hiddleston, passando per Love, Victor e la serie animata Marvel dal titolo What if...?

Si prospetta piuttosto ricca l'offerta di Disney+ nell'estate 2021: la piattaforma streaming si gioca già a giugno due pezzi da novanta, colonne dell'intrattenimento Disney negli ultimi anni. Dal 9 giugno parte Loki, l'ultra-attesa serie dei Marvel Studios interpretata da Tom Hiddleston, mattatore di questo spin-off dedicato a uno dei villain più amati (e simpatici) del Marvel Cinematic Universe, ma poco dopo, dal 18 giugno, sarà la volta di Luca targato Pixar. Il film animato firmato dal nostro Enrico Casarosa ambienta una storia fantastica in una versione pixariana delle Cinque Terre: è la seconda esclusiva Pixar per Disney+, dopo il Soul dell'anno scorso, premio Oscar come miglior film di animazione. Leggi anche Loki, dove eravamo rimasti? Il riassunto di Tom Hiddleston in soli 30 secondi! Luca: Il Nuovo Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

Per quanto riguarda l'Accesso VIP, la possibilità di sbloccare per un costo aggiuntivo film presenti allo stesso tempo in sala, in estate dal 9 luglio sarà a disposizione Black Widow con Scarlett Johansson (al cinema dal 7), mentre dal 30 sarà acquistabile anche l'accesso all'avventuroso Jungle Cruise con Dwayne Johnson ed Emily Blunt (nelle sale dal 28). In questo contesto, ricordiamo che dal 4 giugno Raya e l'ultimo drago, 59° lungometraggio animato dei Walt Disney Animation Studios, esce dall'Accesso VIP, diventando disponibile a tutti gli abbonati, compreso nel prezzo della normale sottoscrizione. Leggi anche La nostra recensione di Raya e l'ultimo drago Raya e l'ultimo Drago: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

Rimanendo sul fronte serie, è da segnalare senz'altro la seconda stagione di Love, Victor, mentre dal 25 giugno ci sarà il debutto della nuova originale La Misteriosa Accademia dei Giovani Geni, che vede tra i protagonisti Tony Hale, seguita poi da Turner e il casinaro - La serie. Non si parla tuttavia solo di show dal vero su Disney+, perché si torna nel pazzo mondo di Sully e Mike in Monsters & Co. La serie - Lavori in corso!, in partenza il 2 luglio. I supereroi avranno la loro ribalta cartoon sia nei corti animati Spidery and His Amazing Friends - I corti, sia soprattutto un ulteriore nuovo tassello del Marvel Cinematic Universe su Disney+, cioè la serie animata What If...?, prevista in agosto.





Ritornando a Star, la sezione di Disney+ riservata a un pubblico adulto e non di famiglie, in estate vedrà la seconda stagione di Godfather of Harlem con Forest Whitaker, ma anche le tre stagioni complete di Boris, la diciassettesima di Grey's Anatomy, la terza e quarta di 9-1-1, con gli spin-off di Station 19 (terza e quarta stagione) e Lone Star (prime due stagioni).