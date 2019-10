Disney+ ospiterà le nuove avventure di Toy Story, sotto forma di corti e speciali

News Streaming

Toy Story 4 ha chiuso definitivamente la saga, ma i personaggi Pixar faranno capolino sul servizio di streaming della major.

Manca poco più di un mese al debutto americano di Disney+, la nuova colossale piattaforma streaming della Disney: in Italia arriverà entro due anni, ma nel frattempo potranno gioire i fan di Toy Story, magari affranti per il sipario (anzi, secondo sipario) di Toy Story 4. Uno dei coproduttori di quest'ultimo film, Mark Nielson, ha confermato al sito Comicbook.com che i personaggi Pixar faranno capolino sul servizio. Uno dei due progetti era già stato presentato, Forky Asks a Question, però si parla anche di un Lamp Life con Bo Beep. Bolle in pentola qualcosa di più? Ecco cosa ci racconta Mark.

"Sono stato abbastanza fortunato da produrre la miniserie Forky Asks a Question, dieci cortometraggi per il Disney+, e abbiamo un altro team alla Pixar che ha fatto Lamp Life, sui trascorsi di Bo Beep prima di Toy Story 4, anche quello sarà sul Disney+. E' un nuovo modo di raccontare storie e distribuirle, prima di fatto non c'era. Abbiamo sempre fatto corti, sui dvd spesso c'era un corto, ma questo ci dà più chance di diffonderli. E anche se al momento non abbiamo niente in mente riguardo alla saga principale di Toy Story, dopo Lamp Life e Forky Asks a Question la porta è di sicuro aperta. Ci si aspettano altre storie, un futuro per questi personaggi, li puoi condurre per strade interessanti."