Disney+ negli USA supera Netflix nei download dell'app, ma il vincitore è un terzo incomodo...

Nei primi tre mesi del 2020, in America Netflix sembra non riuscire più a crescere, lasciando spazio a Disney+. Però il vincitore per i minuti passati sul servizio è un altro...

Il servizio di streaming on demand Disney+ è arrivato anche in Italia dal 24 marzo, ma negli USA è attivo da novembre: per questo è interessante leggere il report di Apptopia e Braze sul numero di download delle app, nei primi tre mesi del 2020 negl USA. Scopriamo così che il Disney+ batte Netflix con 14.100.000 download contro 11.900.000. Occhio a leggere questo dato nel contesto: non significa assolutamente che Disney+ al momento muova più denaro di Netflix, anche perché in tutto il mondo il rapporto al momento non è nemmeno invertito, con Netflix che stravince con 59.100.000 download e il Disney+ imberbe che insegue al settimo posto con 17.500.000. E' invece interessante notare, come suggerisce qualcuno, che indipendentemente dalla partenza del Disney+, sia proprio forse il mercato di Netflix a contrarsi e saturarsi. Partendo dagli Stati Uniti?

E' presto per trarre conclusioni, sicuramente, ma è spassoso verificare quale servizio stracci sia Netflix sia il Disney+, concentrandoci invece sul tempo trascorso online connessi a ogni app: YouTube Kids! Già, evidentemente la funzione primaria di YouTube Kids, aiutare i genitori a intrattenere i più piccoli, per dare a se stessi un minimo respiro, distrugge ogni serie di tendenza, ogni produzione originale "evento" e ogni marketing. Netflix comunque si aggiudica la palma del singolo contenuto più efficace per legare gli utenti nell'arco di un mese, sia sulla corta sia sulla media durata di connessione: Rick & Morty. Amazon Prime Video si difende con La fantastica signora Maisel.