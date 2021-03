Disney+, la app dal 1° aprile su Sky Q e dispositivi NOW

News Streaming

Grazie a una partnership tra Disney e Sky, la piattaforma Disney+ sarà disponibile anche per gli utenti Sky Q e NOW a partire dal 1° aprile.

La piattaforma Disney+ arriva come app su Sky Q e sui dispositivi NOW Smart Stick e NOW Box, a partire dal 1° aprile 2021. Da domani chi sia abbonato a Sky Q e Disney+ potrà vedere i contenuti che preferisce da entrambe le offerte, direttamente attraverso Sky Q, trovando inoltre una selezione di contenuti di Disney+ accessibili già dalla home di Q.