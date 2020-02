Disney+ in offerta promozionale scontata sino al 23 marzo

News Streaming

Fino al 23 marzo, poco prima della partenza del servizio di streaming Disney+ il 24, il costo dell'abbonamento annuale sarà scontato.

Se siete in attesa della partenza del servizio di streaming Disney+, nel nostro paese dal 24 marzo, vi farà piacere sapere che la major sta promuovendo un'offerta promozionale sull'abbonamento annuale, valida fino al 23 marzo, cioè alla vigilia del debutto. Invece dei canonici 69.99 euro, la sottoscrizione annuale al Disney+ costerà 59.99 euro, pari a circa 5 euro al mese, in luogo dei regolari 6.99. Non è prevista una promozione sull'abbonamento mensile, quindi se volete approfittare dello sconto, dovete accettare a scatola chiusa la proposta del primo anno a prezzo ridotto e dirigervi sul sito ufficiale Disney+.

Il servizio di streaming della Disney, già attivo dalla fine dell'anno scorso in altre aree del mondo tra cui ovviamente gli Usa, offrirà un'ampia selezione dall'ormai smisurato catalogo della compagnia, tra cui prodotti cinematografici e televisivi del mondo Disney (animazione e live-action), Pixar, Marvel Studios, Lucasfilm (come l'apprezzato The Mandalorian) e i pluripremiati documentari del National Geographic.