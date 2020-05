Disney+, i vecchi Simpson tornano nel formato originale 4:3

News Streaming

Dopo le proteste dei fan, Disney+ riporta ai 4:3 le vecchie stagioni dei Simpson attualmente adattate ai 16:9.

Come saprete se siete fan dei Simpson di Matt Groening, tutte le stagioni sono disponibili in streaming su Disney+, entrate in possesso della major dopo l'acquisizione della Fox: i fan inossidabili della serie animata, che ha rivoluzionato questo tipo di contenuti in tv, avevano però da subito avanzato una grossa perplessità. Lo show è nato nel 1989 e per quasi 20 stagioni ha avuto un rapporto d'immagine in 4:3, com'era naturale fino a poco meno di quindici anni fa per la maggior parte dei prodotti televisivi (in particolar modo per l'animazione). Nel malaugurato impeto di rendere omogeneo ciò che omogeneo non poteva essere per ragioni storiche, Disney+ ha forzato le vecchie stagioni sul formato 16:9, con un importuno zoom sulle inquadrature: oltre a rendere più soffocante l'immagine, in alcuni casi la strategia ha persino tagliato elementi narrativi importanti, collocati all'estrema sinistra o destra del quadro.

L'executive producer veterano della serie, Al Jean, ha confermato che dalla fine di maggio su Disney+ le stagioni dei Simpson che non erano in 16:9 non fingeranno più di esserlo e saranno rese disponibili in 4:3. Confermiamo che il problema si presenta anche sul Disney+ italiano, quindi speriamo che l'aggiornamento si estenda alla versione nostrana della piattaforma quanto prima. Al di là dei contenuti, il rispetto del rapporto d'immagine, non importa quanto innaturale possa apparire oggi, è un elemento importante in un servizio come Disney+, non solo calderone alla rinfusa di intrattenimento, ma anche potenziale archivio storico di prodotti di rilievo, che meritano di essere resi disponibili così com'erano stati pensati.