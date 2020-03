Disney+, i classici animati del canone ancora assenti in streaming

News Streaming

Abbiamo cercato sul Disney+ i film d'animazione più famosi del canone e qualche ibrido storico in live-action: assenze illustri?

Il servizio di streaming Disney+ è partito la settimana scorsa: al di là dell'offerta che ci è stata spesso ribadita dal marketing, tra Marvel, Lucasfilm, serie tv animate e non, classici Disney e Pixar, l'appassionato può scavare più a fondo. Specialmente, considerando che il Disney+ mette o metterà a disposizione un archivio immenso, ci domandiamo: cosa manca all'appello?

Cominciamo dal cinema d'animazione di culto, in particolare dal canone dei lungometraggi animati, quelli firmati proprio dai Walt Disney Animation Studios, dal 1937 di Biancaneve e i sette nani per finire con Frozen 2 del 2019. Premettiamo che quest'ultimo sul Disney+ italiano non c'è ancora, ma non è un'assenza che ci stupisce: è ancora presto, e già la sua presenza sul servizio americano è stata classificata come gentile "eccezione" per l'emergenza Coronavirus. Leggi anche Disney+, catalogo film e serie TV, quanto costa e come vederlo

Ci stupisce molto di più non riuscire a richiamare in alcuna maniera La spada nella roccia (n.18 nel canone): il culto del 1963 diretto da Wolfgang Reitherman manca, privandoci della nostre dose di Maga Magò, per ora. Meno strana l'assenza del raro Musica, maestro! del 1946 (n.8 del canone), uno dei "package films" che Walt Disney produsse durante la guerra, collezione di cortometraggi (tra cui Pierino e il lupo) più o meno omogenei negli intenti poetici. D'altronde Musica, Maestro! è apparso in dvd sul nostro mercato solo da un paio d'anni: diamo per scontato che, quando debutterà sul servizio, mancherà del corto già censurato in home video, cioè il guerrafondaio grottesco The Martins and the Coys ("I Testoni e i Cuticagna", nella prima edizione italiana doppiata dal Quartetto Cetra). Leggi anche La nostra recensione di La spada nella roccia