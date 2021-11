Disney+ Day, le prossime fiabe Disney in arrivo: date per Pinocchio, Come d'incanto 2, Hocus Pocus 2, Baymax, Era glaciale

News Streaming

In occasione del Disney+ Day, sono stati rivelati teaser e date per attese fiabe e avventure animate su Disney+: Pinocchio, Come d'incanto 2, Hocus Pocus 2, le serie dedicate a Baymax e a Buck di L'era glaciale, oltre al Diario di una schiappa versione cartoon.

La prima celebrazione del Disney+ Day oggi non porta solo novità immediatamente visionabili su Disney+, ma ci apre anche una finestra sull'immediato futuro della piattaforma di streaming, alla quale è possibile abbonarsi fino al 14 novembre ottenendo un primo mese a 1.99 euro, contro i regolari 8.99. Sul fronte delle animazioni e delle fiabe made in Disney e dintorni, ci sono molte novità e diverse conferme, con date annesse. Scopri Disney+

Disney+, le date di Pinocchio, Hocus Pocus 2, Come d'incanto 2

L'autunno del 2022 si prospetta molto caldo per le fiabe dal vero con tocchi di animazione ed effetti visivi: in quel periodo vedranno infatti la luce, come esclusive del servizio, prima di tutto il Pinocchio di Robert Zemeckis con Tom Hanks-Geppetto, ma attenzione anche a Disenchanted, ovveroCome d'incanto 2, perché Amy Adams e Patrick Dempsey ci hanno confermato via social che il film sarà su Disney+ proprio allora. E se state pensando che "autunno 2022" possa significare anche "Halloween", potreste aver ragione, perché saremmo pronti a scommettere che "autunno" si leggerà in quel modo quando avremo la possibilità di vedere un altro seguito esclusivo di un cult per nostalgici: Hocus Pocus 2, interpretato dal terzetto Bette Midler - Sarah Jessica Parker - Kathy Najimy.





Disney+, il ritorno di Baymax, L'era glaciale, Cars, Zootropolis e Cip & Ciop

Siete innamorati di Baymax? Preparatevi a una bella dose del vostro robot infermiere preferito, perché nell'estate del 2022 arriva Baymax!, una serie animata in cui il nostro eroe assisterà episodio per episodio diverse persone bisognose delle sue cure.





La famiglia dell'Era Glaciale ormai fa parte della Disney, quindi non c'è niente di meglio che preparsi a seguire le peripezie dello scombinato Buck in L'era glaciale: Le avventure di Buck Wild, una serie che riporterà sugli schermi i beniamini di una generazione, in partenza alla fine di gennaio.







Nel 2022 assisteremo anche al ritorno di Saetta McQueen e Carl Attrezzi detto "Cricchetto" (le cui voci originali saranno ancora quelle di Owen Wilson e Larry the Cable Guy), protagonisti della serie originale Cars on the Road



Sempre nel 2022 faremo ritorno a Zootropolis con una serie di corti animati dal titolo Zootopia+





Go back to the fast-paced mammal metropolis of Zootopia in Zootopia+, a new short-form series coming to #DisneyPlus in 2022! #DisneyPlusDay pic.twitter.com/BPyiK5nKog — Disney+ (@disneyplus) November 12, 2021