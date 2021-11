Disney+ Day, comincia la festa con un mese a 1.99 euro, aspettando il 12 novembre

News Streaming

Da oggi e fino al 14 novembre, in occasione del Disney+ Day, è possibile attivare un abbonamento alla piattaforma pagando il primo mese solo 1.99 euro!

È cominciata la settimana del primo Disney+ Day, l'evento del 12 novembre che porterà tanti novità sulla piattaforma di streaming: per festeggiare l'occasione, la Disney da oggi al 14 novembre offre a chi si abboni ora, registrandosi su Disney+ , un primo mese a 1.99 euro (con rinnovo automatico a 8.99 salvo disdetta), sufficiente per farsi un'idea di un catalogo di che aumenta di giorno in giorno.

Anche senza considerare infatti le novità in arrivo proprio al Disney+ Day, come l'avventura Jungle Cruise e il Marvel Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli, Disney+ è già, tra film, serie tv e show, la patria di tutto il Marvel Cinematic Universe, della Lucasfilm con Star Wars, e dell'animazione Disney e Pixar. Senza contare la vasta offerta della sezione Star rivolta a un pubblico più adulto e i documentari del National Geographic.

Disney+ Day, sconti anche per merchandising e parchi a tema

Oltre allo sconto legato ai nuovi abbonati di Disney+, nel periodo a cavallo del Disney+ Day si potrà godere di sconti al di là dell'intrattenimento audiovisivo: lo ShopDisney per esempio dal 12 al 14 novembre offrirà spedizioni gratuite in Stati Uniti ed Europa, e sempre negli stessi tre giorni su FunkoEurope.com tutti i prodotti Disney+ saranno scontati del 10%, utilizzando il codice promozionale DISNEYPLUSDAY.

Se poi siete abbonati a Disney+, potrete avere accesso al Walt Disney World Resort e al Disneyland Resort mezz'ora prima dell'apertura, potendo anche incontrare i personaggi e fare con loro dei selfie, su un tappeto blu steso ai Disney's Hollywood Studios del Walt Disney World e al Disneyland Park (il download di queste foto speciali sarà possibile grazie a uno speciale Disney PhotoPass). Se rimanete in Europa, Disneyland Paris non sarà da meno, offrendo le stesse opportunità per gli scatti, rimanendo aperto mezz'ora dopo il tradizionale orario di chiusura, perché la Tower of Terror sarà per l'occasione illuminata del blu Disney+.



