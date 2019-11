Disney+, dal 31 marzo 2020 sarà anche in Italia il servizio di streaming della major

News Streaming

Finalmente abbiamo una data precisa per lo sbarco della corazzata on demand.

Abbiamo alla fine una data per il Disney+, il servizio di streaming on demand della Disney: 31 marzo 2020. La piattaforma debutta negli States il 12 novembre, ma a quanto pare non dovremo attendere troppo per avere accesso a tutti i contenuti in streaming su Disney+, sperando siano il più possibile simili a quelli del lancio americano: i nostri fan attendono The Mandalorian, una su tutte tra le serie, ma ci saranno anche appassionati curiosi di saggiare il remake "dal vero" di Lilli & il Vagabondo.

Vi lasciamo al trailer diffuso su Instagram dalla stessa Disney. E' sempre piacere vedere Kermit la rana.