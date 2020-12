Disney+ cresce a 87 milioni di abbonati, si allarga con Star e il prezzo sale

News Streaming

Il servizio streaming proprietario Disney+ è cresciuto oltre le più rosee aspettative: in arrivo la sezione Star con contenuti riservati anche a un pubblico più maturo. Il prezzo degli abbonamenti salirà.

Al di là della marea di annunci dati dalla Disney nell'assemblea degli azionisti riguardanti i prossimi progetti cinematografici e televisivi, ci sono diversi aggiornamenti riguardanti il servizio di streaming Disney+, arrivato anche in Italia a fine marzo ma già attivo negli States dall'anno scorso: conterebbe ormai quasi 87 milioni di abbonati, che però dovranno prepararsi a pagare qualcosa in più, perché si prevede l'anno prossimo un aumento di prezzo, con l’abbonamento in Italia ed Europa che passerà agli 8.99 euro al mese, oppure a 89.99 euro all’anno (negli States si passerà a 7.99/79.99 dollari).

Disney+ si allarga con Star, versione ridotta dell'americano Hulu

Questo cambiamento avverrà il 23 febbraio 2021, data in cui il servizio si espanderà con Star, un nuovo particolare canale tematico compreso nell'abbonamento, dove appariranno contenuti Disney Television Studios, FX, 20th Century Studios e 20th Television: si parla in questo caso anche di materiale non necessariamente "per famiglie" e l'aggiornamento del client permetterà di proteggere con un PIN queste produzioni non adatte ai più piccoli. Star sarà di fatto una versione ridotta di Hulu, il servizio di streaming che la Disney possiede già negli States, ma con la differenza sostanziale di non presentare materiale di terze parti, ma solo le produzioni legate alle sussidiarie della major e meno "adatte" al pubblico target di Disney+. È una buona notizia, perché a quel punto su Star potremmo vedere film improbabil per Disney+ come Alien: ricordando che la Disney ormai possiede gli asset Fox, una parte di storia del cinema, ci sarà un canale in cui poterli piazzare senza imbarazzi e senza negare agli appassionati quei lavori.

Nella sola America Latina Star sarà separato da Disney+ col nome di Star+, mentre entro il 2021 Disney+ toccherà anche Europa orientale, Hong Kong, Giappone e Corea del Sud.