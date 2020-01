Disney+ arriva in Italia in anticipo di una settimana

News Streaming

La major ci comunica che, grazie all'aiuto di Baby Yoda, il servizio in streaming partirà prima del previsto.

Dev'essere stato il buon Baby Yoda di The Mandalorian, come ci mostra il tweet qui in basso, ad anticipare la data di partenza del Disney+ in Italia al 24 marzo. Se ricordate, il servizio di streaming della Disney era previsto infatti nel nostro paese il 31 marzo, ma a quanto pare dovremo attendere un po' di meno: una settimana in meno, per essere precisi, più che sufficiente a binge watching selvaggi che accorcino il più velocemente possibile il traumatizzante distacco che altre nazioni ci hanno dato. Scherzi a parte, segnatevi la nuova data e cominciate a pianificare cosa vedere e cosa cercare sul Disney+.