Disney+, a luglio in streaming Hamilton, Beyoncé, Spie sotto copertura e Lo Schiaccianoci e i quatto regni

News Streaming

A luglio 2020 Disney+ offre in in streaming, oltre al pubblicizzato Hamilton, anche Black Is King di Beyoncé, il cartoon Spie sotto copertura e Lo schiaccianoci e i quattro regni.

Disney+ a luglio 2020 presenta nuovi lungometraggi in streaming. Abbiamo già segnalato la "versione audiovisiva" del musical Hamilton di Lin-Manuel Miranda, sul servizio dal 3 luglio: l'operazione si propone di far evolvere la tecnica della ripresa dal vivo di un musical di Broadway, in questo caso dedicato ad Alexander Hamilton, uno dei Padri Fondatori degli Stati Uniti, con uno stile musicale multiforme che attraversa le epoche e i generi.



Hamilton: Il Trailer Italiano del Film - HD

Dal 24 luglio verrà recuperato un film di animazione che, per il crepuscolo della Fox in seguito all'acquisizione Disney, non è stato mai sufficientemente distribuito e promosso: si tratta di Spie sotto copertura di Nick Bruno & Troy Quane, dai Blue Sky Studios, storia di un infallibile agente segreto, che si ritrova trasformato in un piccione per colpa di un volenteroso giovane scienziato. Dovranno giocoforza collaborare per salvare il mondo!

Black Is King, disponibile dal 31, è invece un "visual album", nuova fatica registica in un lungometraggio per Beyoncé, da sempre comunque coautrice di moltissimi suoi video musicali e backstage. Il film "re-immagina i temi de Il Re Leone per accompagnare le giovani regine e i giovani re di oggi nel viaggio personale alla ricerca della propria corona. [...] I viaggi delle famiglie Nere nel corso del tempo vengono celebrati in un racconto sul percorso di crescita di un giovane re attraverso il tradimento, l’amore e la propria identità."



Spie sotto copertura: Il Terzo Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD