Disney+, a giugno in streaming Artemis Fowl, Gli Incredibili 2, X-Men Dark Phoenix

News Streaming

A giugno Disney+ offre in in streaming Gli incredibili 2, l'originale Artemis Howl, X-Men Dark Phoenix e un documentario su Frozen 2.

Disney+ a giugno 2020 si arricchisce di nuovi lungometraggi in streaming: il più importante è sicuramente Artemis Fowl di Kenneth Branagh, disponibile dal 12 giugno, un original non previsto come tale. Ricordiamo infatti che l'emergenza Covid-19 ha portato la Disney a spostare questo adattamento del popolare romanzo fantasy per ragazzi di Eoin Colfer dal cinema al suo servizio SVOD. La storia racconta di Artemis (Ferdia Shaw), un dodicenne genio discendente da una stirpe di criminali: alla scomparsa del babbo, decide di mettersi sulle sue tracce e s'imbatte nella civiltà delle fate, ricca di tesori, nel profondo della Terra... Nel cast anche Judi Dench e Josh Gad.



Artemis Fowl: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

Dal 19 giugno, ricordando che adesso la Disney possiede gli asset cinematografici Fox, sbarca su Disney+ X-Men: Dark Phoenix, ultimo atto cinematografico della Marvel "mutante-centrica" targata Fox: il film esordio alla regia di Simon Kinberg è stato curiosamente ignorato dal pubblico, con 252 milioni di dollari al boxoffice per 200 di costo. Un vero flop, che però un servizio come Disney+ dà la possibilità di recuperare in tutta calma, se non altro per avere più chance di giudicarlo per quello che riesce a dare.



X-Men: Dark Phoenix: Il Nuovo Trailer Italiano del Film - HD

Dal 26 giugno sarà disponibile invece Gli incredibili 2 della Pixar, trionfale ritorno al boxoffice dei personaggi ideati da Brad Bird, ancora su regia e sceneggiatura di questo sequel, a 14 anni di distanza dal primo capitolo. Oltre a un incasso monstre di 1.242.000.000 di dollari, Gli incredibili 2 ha portato a casa anche una nomination all'Oscar come miglior film di animazione. La vicenda vede momentaneamente separate le vite di Mr. Incredibile ed Elastigirl, col primo costretto a casa a badare alla prole e la seconda tentata da un ritorno sulla scena supereroica.



Gli Incredibili 2: Il Nuovo Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD