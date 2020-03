Disney+: 5 milioni di download per l'app del servizio streaming dal 24 marzo

News Streaming

Il Disney+ è appena partito in Inghilterra, Irlanda, Austria, Germania, Italia, Spagna e Svizzera: avere l'app non implica però l'automatica sottoscrizione dell'abbonamento.

Il servizio di streaming on demand Disney+ è partito il 24 marzo e ha già totalizzato, fa sapere la major, 5 milioni di download dell'app nei paesi in cui ha debuttato, cioè Inghilterra, Irlanda, Austria, Germania, Italia, Spagna e Svizzera. Naturalmente, si tratta di una cifra relativamente indicativa per gli introiti della Disney, prima di tutto perché con lo stesso account si possono attivare e associare fino a 10 dispositivi (su cui a loro volta scaricare l'applicazione). Il numero dei download inoltre non implica che chi ha scaricato l'app abbia anche sottoscritto l'abbonamento, specialmente considerando che c'è la possibilità di provare il servizio gratuitamente per una settimana. C'è anche un margine d'errore in positivo: si può usufruire del Disney+ da browser, senza necessità di scaricare un'applicazione ad hoc, quindi quei numeri non alimentano la stima dei 5 milioni. Leggi anche Disney+ da oggi al via: ecco cosa aspettarvi in streaming

Al momento il Disney+ ha 28.600.000 abbonati negli Stati Uniti e in Canada, Peasi Bassi, Australia e Nuova Zelanda, dove come sappiamo era partito a novembre. In attesa che il servizio si attivi anche in Francia il 7 aprile, qualcun altro opera un confronto con Netflix e ci comunica che, escludendo le visualizzazioni su tv e pc dekstop, la media di visione per il Disney+ è stata di 3h 10m a dicembre, contro le 4h 20m di Netflix. Per quanto concerne invece il numero di clienti paganti totali, per Netflix al dicembre 2019 siamo a quota 167 milioni. C'è strada da fare, e la battaglia per la Casa del Topo si è fatta sempre più pressante, in un momento in cui l'emergenza Coronavirus sta bloccando la sua attività cinematografica e quella ricreativa dei parchi a tema. Leggi anche Disney+, catalogo film e serie TV, quanto costa e come vederlo