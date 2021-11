Disney aumenta il budget per lo streaming, in crescita costante, cosa ci aspetta al cinema e su Disney+

News Streaming

Nel report annuale dell'azienda, la Disney ha comunicato un innalzamento del budget dedicato allo streaming da 25 a 33 miliardi di dollari. Cosa comporta nello specifico?

Nel report annuale, la Disney ha comunicato di avere alzato il budget dedicato alla produzione di contenuti streaming da 25 a 33 miliardi di dollari. Una cifra monstre che, si badi bene, non riguarda unicamente Disney+ ma in generale tutta l'attività disneyana mondiale di quel settore, come per esempio negli USA la copertura sportiva di football e hockey. Ciò detto, la fetta dedicata a ciò che seguiamo di più rimane considerevole, e potrebbe avere già superato i 14 miliardi spesi da Netflix nel 2021. Leggi anche Disney+, le Serie TV in streaming a dicembre 2021

Disney, il numero delle nuove produzioni audiovisive previste per il 2022