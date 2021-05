Disenchanted, Come d'incanto 2: sono iniziate le riprese... e c'è una video reaction particolare!

News Streaming

In Come d'incanto 2 è previsto il ritorno di tutti i protagonisti che conosciamo: Amy Adams, Patrick Dempsey, James Mardsen e Idina Menzel. C'è una new entry, la debuttante Gabriella Baldacchino, che ha reagito così al suo casting!

Comunichiamo volentieri che sono cominciate le riprese di Disenchanted, in sostanza Come d'incanto 2, in arrivo in esclusiva streaming su Disney+ nel 2022. È riconfermato il cast dell'originale, con Amy Adams ancora nei panni della non più così ingenua Giselle, e Patrick Dempsey in quelli del suo attuale marito, Robert. Rivedremo naturalmente anche Idina Menzel, la Nancy Tremaine che invece finì per convolare a nozze nel mondo di fiaba con il principe Edward (James Marsden). La storia si ambienta 15 anni dopo il primo Come d'incanto (che in effetti è del 2007!), con Giselle, Robert e Morgan, la figlia ora adolescente di quest'ultimo, interpretata dall'esordiente Gabriella Baldacchino. Per promuovere il lungometraggio, la Disney ha deciso proprio di mostrarci la reazione della diciannovenne quando ha saputo di essere stata scritturata per il film!



Come d'Incanto 2: Gabriella Baldacchino sarà Morgan: video annuncio a sorpresa - HD

Come d'incanto 2, Disenchanted: la storia e gli autori

Nella storia di Disenchanted (titolo pericolosamente simile al Disincanto / Disenchantment di Netflix firmato Matt Groening!), Giselle lascia New York e si trasferisce in un sobborgo: la nuova vita che le si apre davanti la porta a riflettere sul suo "vissero felici e contenti". Era proprio ciò che desiderava? Villain della situazione sarà Malvina, interpretata da Maya Rudolph. La regia è passata da Kevin Lima ad Adam Shankman, mentre musiche e canzoni portano come sempre la firma della leggenda Disney Alan Menken e di Stephen Schwartz. Insieme a Hocus Pocus 2, questo Come d'incanto 2 rappresenta uno degli originali Disney+ più attesi e anche più ambiziosi a livello produttivo. Immaginiamo di assistere a sequenze animate in 2D come nel prototipo: saranno affidate a studi esterni come già avvenne, oppure una parte dei Walt Disney Animation Studios si cimenterà ancora sullo stile classico?