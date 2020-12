Discovery+, il nuovo servizio streaming debutta in Italia il 4 gennaio 2021

News Streaming

Parte in Italia, in contemporanea con gli USA, il nuovo servizio streaming Discovery+, con molti contenuti originali: ecco come funziona e quanto costa.

Il nuovo servizio di streaming Discovery+ debutterà in tutto il mondo, Italia compresa, il 4 gennaio 2021: attenendosi alle linee guida dei contenuti prodotti da Discovery, offrirà real life entertainment, cioè contenuti non di fiction, presentando produzioni internazionali e anche italiane, i "Discovery+ Originals". Prevista inoltre la copertura sportiva col pacchetto Eurosport.

Discovery+, cosa ci sarà sulla nuova piattaforma streaming, le produzioni italiane

A parte "Elettra e il resto scompare", 10 puntate in cui la cantante e influencer Elettra Lamborghini racconterà se stessa e il matrimonio con AfroJack, diverse produzioni nostrane sono riletture italiane di format anglosassoni: segnaliamo Matrimonio a prima vista Italia, in cui tre coppie di scosciuti si sposano per decisione di tre "esperti", poi ancora Love Island Italia e Naked Attraction Italia, un dating show in cui i concorrenti scelgono il partner basandosi su corpi nudi mostrati progressivamente. Ironico è Ti spedisco in convento Italia, dal format inglese Bad Habits, Holy Orders, dove cinque ragazze tra i 18 e i 23 anni si ritrovano chiuse a sorpresa in un convento, costrette dalle suore ad abbandonare le loro cattive abitudini (social media, smartphone, ragazzi e alcolici).

Discovery+, cosa ci sarà sulla nuova piattaforma streaming, le produzioni straniere

Non mancheranno su Discovery+ in streaming versioni tradotte di produzioni straniere, sempre selezionate tra l'offerta "unscripted", cioè slegata dalla fiction. Si segnalano il franchise "90 giorni per innamorarsi" con i relativi spin-off, gli approfondimenti crime di Queen of Meth (storia vera della spacciatrice di metanfetamina Lori Arnold) e In Real Life: The Onision Story, sulla figura dello discusso e indagato youtuber. Presenti anche le sfide fisiche estreme, con "The Impossible Row", dove l’atleta Colin O’Brady cerca di realizzare la prima traversata oceanica umana del Canale di Drake..

Discovery+, quanto costa il nuovo servizio di streaming

Il costo previsto per l'abbonamento ai contenuti di Discovery+ è di 3.99 euro al mese oppure di 39.90 euro all'anno. Nel caso s'intenda acquistare Discovery+ col pacchetto Eurosport (tennis con tre tornei del Grande Slam e le emozioni degli Australian Open, i tre Grandi Giri e le Classiche, sport invernali, basket, motori, ma anche WWE in contemporanea con gli Stati Uniti e in futuro i Giochi Olimpici), il costo sale a 7.99 euro al mese, oppure 69.90 euro all'anno. Attenzione, però: ci sarà una promozione per un periodo limitato che abbasserà per un anno i costi degli abbonamenti rispettivamente a 19.90 e 34.90 euro. Gli abbonamenti saranno attivabili su ogni device o smart tv.