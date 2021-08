Dinner Club: Cracco e sei attori nello show di cucina e viaggi su Prime Video dal 24 settembre

News Streaming

Dal 24 settembre su Prime Video lo show di cucina e viaggi in sei puntate con con Diego Abatantuono, Fabio De Luigi, Pierfrancesco Favino, Sabrina Ferilli, Luciana Littizzetto, Valerio Mastandrea e Carlo Cracco.

Arriverà su Prime Video il 24 settembre il "travelogue cooking show", ovvero il programma di viaggi e cucina Dinner Club, nuova serie Amazon Original di produzione italiana in sei puntate con Diego Abatantuono, Fabio De Luigi, Pierfrancesco Favino, Sabrina Ferilli, Luciana Littizzetto, Valerio Mastandrea e con Carlo Cracco, impegnati in una serie di viaggi rocamboleschi attraverso luoghi e sapori tra i più sorprendenti d’Italia. Lo show, prodotto da Banijay Italia, sarà disponibile in esclusiva su Prime Video in Italia e in più di 240 Paesi e territori nel mondo dal 24 settembre 2021.

Gli attori saranno protagonisti con lo chef stellato Carlo Cracco di sei avventurosi viaggi attraverso l’Italia alla scoperta di alcune delle meraviglie culinarie italiane e delle tradizioni locali in luoghi spettacolari. Lo chef viaggerà con ognuno di loro assaggiando cibi straordinari e scoprendo territori sorprendenti e nascosti anche attraverso esperienze gastronomiche avventurose e a tratti comiche. Insieme, tutti i protagonisti di Dinner Club si ritroveranno a condividere sei cene punteggiate da racconti di viaggio, pietanze uniche e conversazioni divertenti e brillanti.

Dinner Club si unirà alle migliaia di serie e film già presenti nel catalogo di Prime Video, tra cui le produzioni italiane Amazon Original FERRO, Celebrity Hunted – Caccia all’uomo S1 e S2, e LOL: Chi ride è fuori; le serie pluripremiate Fleabag e The Marvelous Mrs. Maisel e i grandi successi come Jack Ryan, The Boys, Borat – Seguito di film cinema, Il principe cerca figlio, Senza Rimorso, Good Omens e Carnival Row, oltre a contenuti in licenza disponibili in più di 240 paesi e territori nel mondo, e le dirette in esclusiva in Italia delle 16 migliori partite del mercoledì sera della UEFA Champions League, oltre che della Supercoppa UEFA, per tre stagioni dal 2021/22. Altre serie Amazon Original italiane già annunciate e in produzione sono Vita da Carlo, All or Nothing: Juventus, Bang Bang Baby, The Bad Guy, Everybody Loves Diamonds e Prisma.



Questo il teaser trailer di Dinner Club: